Lịch diễn bận rộn nhưng Vân Hugo vẫn tranh thủ thời gian đưa bé Bin đi xem bộ phim Vương quốc xe hơi (Cars 3) yêu thích. Biết con mê ôtô, cả buổi không ngừng bàn luận về những chiếc xe, bà mẹ tâm lý còn tặng con trai bộ sáp màu in hình các nhân vật trong phim. Lần đầu Bin đủ kiên nhẫn để tô hết bức tranh tặng mẹ.

Vân Hugo khoe tặng con trai bộ sáp màu in hình các nhân vật trong phim Cars 3.

Nữ diễn viên kể: "Bin mê tít bộ sáp màu này. Bình thường, tô tranh chỉ được một nửa là bỏ đi chơi trò khác. Nhưng hôm nay vì mê bộ sáp màu, mà tô hết cả bức tranh mang tặng mẹ. Đúng là con nít, cứ phải nhân vật yêu thích thì mới chịu ngồi yên tô vẽ".

Ngoài bộ sáp màu, các nhà sách còn có cả bút viết, thước, gôm, bút chì… in hình nhiều nhân vật nổi tiếng khác (nữ hoàng băng giá Elsa, công chúa Lọ Lem…) do Tập đoàn Thiên Long và hãng Disney hợp tác sản xuất. Đi sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới cùng mẹ, hoàng tử nhỏ của Vân Hugo hứa chăm ngoan học giỏi, để xin mẹ lấy thêm bộ màu chuột Mickey mà mình hâm mộ từ lâu.

Lần đầu trong đời, Bin đủ kiên nhẫn tô hết bức tranh tặng mẹ.

Trên facebook cá nhân, diễn viên Thúy Hạnh cũng khoe những bức tranh bắt mắt do bé Suti vẽ. Cựu siêu mẫu chia sẻ về niềm vui của người mẹ khi ngắm con say mê vẽ tranh, cảm thấy an tâm khi con gái chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, bà mẹ nổi tiếng kỹ tính khá lo lắng về độ an toàn của các loại bút màu với sức khỏe của con. "Mình chẳng muốn thành một bà mẹ nhìn đâu cũng thấy bất an, nhưng lòng cứ trăn trở mãi", Thúy Hạnh nói.

Con gái Suti của Thúy Hạnh sớm bộc lộ năng khiếu vẽ tranh.

Để yên tâm hơn, Thúy Hạnh tìm mua các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng được chứng nhận an toàn. Sau hồi đắn đo, cô chọn bộ sáp màu mỹ thuật Colokit vì thấy thông tin đạt chuẩn châu Âu EN71/3, EN71/9 và Mỹ ASTM D-4236 trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, cô cũng quan tâm đến kiểu dáng, số lượng và chất lượng từng cây bút màu để Suti thỏa đam mê vẽ tranh.

