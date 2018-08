Ông giám đốc trẻ giải thích, ở câu lạc bộ hi-tech, mọi người thường giao lưu hướng dẫn kinh nghiệm sử dụng, trao đổi hay bán các món "đồ chơi" mà mình không cần đến nữa. "Do đó bạn có thể mua được hàng ngon lành ưng ý với giá rẻ và cũng có thể bán được những món không dùng tới nữa với giá tốt hơn so với bán ở ngoài", anh Trí chia sẻ.

Cái thú săn tìm hàng trên mạng thu hút ông giám đốc thế hệ 8X này, mặc dù Trí không thiếu tiền để mua hàng mới 100%. Những lần tham gia đấu giá trên các website mua bán rao vặt đem lại sự hứng thú cho anh. Ngày phải giải quyết bao chuyện thương trường, nhức đầu với trách nhiệm phải làm ra tiền mỗi ngày để nuôi nhân viên và doanh nghiệp, song đêm đến Trí vẫn hẹn giờ đồng hồ báo thức vào nửa đêm để tranh đấu giá trên trang web mua bán ở nước ngoài.

"Múi giờ nước ngoài khác Việt Nam nên thường tôi phải chiến đấu từ khuya đến rạng sáng để giành món đồ có khi rẻ còn một nửa so với giá gốc. Cái thú hàng "win" (thắng) về đến tay khoe bạn bè khiến họ tròn mắt trầm trồ, thật không gì có thể so sánh được. Đấy chính là thư giãn xả stress", Trí hào hứng kể.

Anh cũng chia sẻ không hẳn người giàu, có tiền thì xài toàn đồ hiệu; mà "chính những niềm vui nho nhỏ khi săn tìm được hàng ưng ý giá rẻ khiến mình hãnh diện vì vừa tiết kiệm được tiền, lại sở hữu những đồ chơi mà nhiều khi mua trên thị trường cũng chưa chắc đã có".

Nhiều người thu nhập cao vẫn thích mua sắm hàng hiệu nội địa hơn hàng hiệu nước ngoài vì giá rẻ hơn. Ảnh: P.A.

Minh, sinh viên trường RMIT cũng có cái thú tương tự. Con nhà kinh doanh có tiếng ở đất Sài Gòn, bố mẹ chu cấp toàn bộ chi phí học đại học nước ngoài lẫn chi tiêu cá nhân, Minh có thể tiêu một đêm chục triệu đồng để vào vũ trường, đi quán bar song vẫn khoái bỏ ra cả buổi chỉ để canh mua cho được những tour du lịch giá rẻ trên mạng.

Cậu sinh viên cho biết, thường xuyên tụ tập nhóm bạn học cùng lớp để mua những tour du lịch trên mạng với giá chỉ bằng khoảng một nửa so với giá bán của công ty du lịch, mặc dù điều kiện gia đình hoàn toàn cho phép bạn có thể đi chơi thoải mái. Do số lượng người mua quá đông so với dịch vụ được cung cấp nên nhiều lúc nhóm của Minh phải canh nhiều tiếng đồng hồ để giành suất.

“Cùng một số tiền bỏ ra, nếu mua tour ở công ty thì bạn chỉ có thể đi một nơi; nhưng với giá trên mạng bạn có thể du lịch thậm chí đến hai nước. Hấp dẫn là ở chỗ đó”, Minh hồ hởi khoe. Cậu sinh viên còn tranh thủ lúc rảnh rỗi để tìm mua các gói Spa cao cấp với giá rẻ cho mình và mẹ.

Kinh nghiệm của Minh khi chọn những tour du lịch và spa này là hầu hết các công ty khuyến mãi vào mùa ít khách để tăng doanh thu nên giá rẻ hơn nhiều. Thỉnh thoảng cũng có những người được tặng tour du lịch nhưng không đi nên bán lại, thì còn có thể mua được với giá rẻ hơn nữa.

Linh, trưởng phòng một công ty thực phẩm tại TP HCM với thu nhập hơn 30 triệu một tháng, mê mua sắm hàng hiệu nhưng lại ít khi đến các trung tâm mua sắm và các cửa hàng thời trang lớn. Cô thường chịu khó tìm trên mạng hay tại các đầu mối bán hàng xách tay, nhiều khi phải mất khá nhiều công sức và qua bạn bè giới thiệu mới có hàng. "Giá thường rẻ hơn 30-50% so với giá gốc nhưng hàng độc, đẹp. Tiền bạc là công sức lao động mồ hôi nước mắt, nên tiêu dùng có tính toán chứ không vung tay được trong thời buổi lạm phát hiện nay", cô gái sinh năm 1981 nói.

“Có lần do rất thích chiếc túi hàng hiệu bán trên mạng nên mình đã đặt mua và chuyển tiền ngay, nhưng đến khi nhận được lại là đồ nhái. Từ đó trở đi mình chỉ mua đồ trên mạng của những người đã có uy tín hay người quen do bạn bè giới thiệu”, Linh chia sẻ.

Anh Sơn, chủ một topic bán mắt kính hàng hiệu online cũng cho biết, khách hàng của anh phần lớn là người thành đạt và có thu nhập cao. Hầu hết họ đều trở thành khách quen vì giá cả của anh rẻ hơn nhiều so với thị trường. Anh kết luận: "Điều này cho thấy hiện nay những người thành đạt không bỏ tiền ra mua những món đồ hiệu quá đắt, mà chịu khó lùng mua với giá rẻ hơn".

Huy Đức