Mẹ Thu giả vờ như không biết hỏi:

- Thế cái trán gọi là gì?

Cún liền đưa tay chỉ vào trán mình và nói:

- Cái trán gọi là “ lúc ạt mi” (look at me)!

Mẹ Thu ớ cả người.

Le Thu

