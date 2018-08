Đầu tháng 4/2014, chiến hạm USS John S McCain - chiến hạm tối tân của Mỹ đóng ở khu vực Thái Bình Dương - nơi mà Michael đang công tác, đến giao lưu với hải quân vùng 3 Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong đêm giao lưu âm nhạc của các lính Mỹ với người dân trên bãi biển thì Michael gặp Quế Ngọc.

"Khi đó ban nhạc đang chơi bản 'Let it be' và tôi mời được một cô gái Việt Nam lên khiêu vũ. Ngay sau đó, anh bạn Chris cũng mời được một cô gái khác. Trong ánh sáng nhập nhòe, tôi đã nhìn thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ của cô ấy", anh Michael, khi đó 22 tuổi, bồi hồi nhớ lại.

Lần gặp nhau đầu tiên của Ngọc và Michael đêm 9/4. Ngọc mặc áo đen, đang khiêu vũ với anh chàng Chris, còn Michael là anh chàng bên cạnh đang khiêu vũ với bạn cô.

Với Ngọc, khi đó là sinh viên đại học ngoại ngữ Đà Nẵng, đó là một đêm đẹp như mơ. Cô và các bạn đang tung tăng dạo biển thì bỗng thấy "một rừng các anh lính Mỹ trong bộ quân phục màu trắng, cao to, đẹp trai". Mấy cô gái trẻ đã ồ lên thích thú.

"Một anh chàng kéo mình lên sân khấu khiêu vũ, trống ngực mình đập thình thịch, miệng thì cười toe toét. Kỳ lạ là khi nhạc kết thúc, anh chàng nhảy với cô bạn bên cạnh tiến tới xin được chụp ảnh với mình", Quế Ngọc thấy khó hiểu nhưng vẫn chụp chung một tấm ảnh.

Sau cuộc gặp, nhóm của Ngọc xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho Michael và Chris quanh thành phố vào trưa hôm sau.

"Hôm đó mình chỉ đèo anh ấy một đoạn ngắn nhưng hai đứa nói chuyện rất hợp. Khi mình nói thích cờ vua, đọc các sách khoa học như Nguồn gốc các loài, Lược sử thời gian và mình là thành viên của TEDx (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các hội thảo thuyết trình trên thế giới) thì anh ấy đã rất ngạc nhiên vì không ngờ mình lại có sở thích giống anh ấy đến vậy", Ngọc kể.

Với cô gái hoạt bát này, đây chỉ là một buổi giao lưu, nâng cao khả năng tiếng Anh đơn thuần, nhưng với chàng lính Mỹ thì lại khác. Ấn tượng về cô gái có nụ cười cuốn hút ngày càng lớn lên trong anh. Chia tay vào tối hôm đó, anh đã không kìm nén được mà ôm chặt Ngọc, đặt một nụ hôn lên trán cô. Michael rời đi mà câu nói "We will surely meet again" vẫn cứ ngân mãi xung quanh khuôn mặt đang đỏ bừng của Ngọc.

Sau 6 ngày lưu trú ở cảng, chiến hạm đi tới Nhật. Từ đó hàng ngày Ngọc và Michael nói chuyện qua mạng, chia sẻ mọi điều về bản thân cũng như những chuyện xảy ra trong ngày. Cảm giác nhấp nhổm, đứng ngồi không yên và thiếu vắng điều gì đó những hôm không nói chuyện với Michael khiến Ngọc dần nhận ra cô đã thích anh mất rồi.

"Nhiều hôm tàu ra khơi không có wifi mạnh như đất liền mà anh ấy vẫn tìm mọi cách gửi email cho mình. Có nhiều lá thư anh viết dài tới 4, 5 trang. Thích nhất là những hôm tàu cập cảng, internet mạnh là hai đứa lại chát video. Đôi khi chẳng biết nói gì, mỗi đứa làm việc của mình, nhưng cứ mở video để thấy được gần nhau hơn, chốc chốc lại nhìn nhau cười", Quế Ngọc cười kể.

Tính cách trẻ trung, vui vẻ lại đa tài của Michael dần dần chinh phục Ngọc. Anh cũng thường gửi cho cô những món quà ngộ nghĩnh giấu trong vô số những bông hoa giấy tự tay anh gấp, khi lại vẽ tranh, làm thơ hoặc các món quà sưu tập được mỗi khi đi qua các nước. Ngọc cũng gửi tặng Michael vài món quà tự làm như gấu bông có tên hai đứa, hoa giấy, thiệp... Anh chàng quý tới mức đêm nào ngủ cũng ôm gấu đi ngủ, thiệp được đặt ở nơi trang trọng nhất ở mỗi nơi anh đến.

Yêu xa nên những kỷ vật hai người gửi cho nhau giúp họ thêm gắn bó.

Biết chuyện con gái đang tìm hiểu một anh lính Mỹ, bố mẹ Ngọc đã kịch liệt phản đối và luôn tỏ ra buồn bực với con gái. Nguyên nhân vì bố mẹ cô đều tham gia kháng chiến chống Mỹ, còn ông bà ngoại hy sinh dưới tay lính Mỹ. "Dù bị ngăn cản nhưng không gì lay chuyển được trái tim mình. Anh ấy không có lỗi gì trong những mất mát đó. Những nỗi đau trong quá khứ không thể chữa lành bằng cách bóp nát hai con tim đang yêu trong hiện tại được", Quế Ngọc, con út trong một gia đình toàn các anh trai cho biết.

Năm cuối đại học, Ngọc đã nuôi ý định đến Nhật thăm người yêu. Cô tự mình lên kế hoạch cho một chuyến đi bí mật, phải dành dụm tiền, lập tài khoản tiết kiệm để có thể xin được visa và còn mua cả bảo hiểm du lịch.

Dịp Noel năm 2014, Ngọc một mình đặt chân lên máy bay cùng trăm nghìn mối lo đeo bám. Cô sợ bị lạc, không gặp được bạn trai, sợ bị lừa, bắt cóc... Cảm giác đó đã vỡ òa hạnh phúc khi cô nhìn thấy hình bóng người yêu.

"Mười ngày ở bên nhau là những kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Đó không chỉ là những rung động, va chạm đầu đời mà còn là cảm giác thích thú khi hai đứa thấy tâm đầu hợp ý nhau nhiều đến vậy. Giây phút chia xa, mình khóc to như đứa trẻ bị cướp đồ. Còn anh thì đỏ hoe đôi mắt. Anh ấy nói to qua cửa kính 'I love you. We will be together forever. I promise! (Anh yêu em. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh hứa!)'. Bước chân mình lên máy bay như có lực hơn sau câu nói của anh", Quế Ngọc hồi tưởng.

Trong vòng nửa năm sau đó, dù cho những trở ngại trong công việc và thủ tục phức tạp, Michael đã đến Việt Nam hai lần để thăm gia đình Ngọc và xin phép hỏi cưới cô. Tuy trước đó cực lực phản đối nhưng khi tiếp xúc với chàng trai Mỹ rất hiểu biết này, bố mẹ Ngọc dần quý mến anh. Một thời gian sau thì họ cho phép hai người đến với nhau.

Đám cưới của đôi uyên ương sẽ tổ chức vào tháng 7 tới.

Chỉ lớn hơn Ngọc một tuổi song Michael khá chín chắn. Lúc bình thường anh dễ gần, hài hước, khi bạn gái nổi giận, anh lại điềm tĩnh, biết kiềm chế. "Điều mà mình yêu nhất ở anh là anh luôn tin tưởng mình và cho mình thấy anh ấy có thể vì mình mà đấu tranh với bất kỳ ai hay có thể làm bất cứ việc gì. Khi ở bên anh mình luôn cảm thấy an toàn và được là chính bản thân mình".

Anh Michael Petty từng tốt nghiệp kỹ sư IT, sau đó làm việc trong quân đội. Ước mơ của anh là sẽ được vào Học viện Hải quân Mỹ. Năm 2015 khi có quyết định được cử đi học ở đây, thay vì vui mừng, Michael lại bối rối. Cuối cùng anh quyết định từ chối việc đi học, đồng thời cũng xin được rời khỏi quân ngũ để được ở bên tình yêu đời mình.

Nói về quyết định này, anh chia sẻ, môi trường quân đội làm việc rất nghiêm khắc và gò bó nên hầu như 80% các kế hoạch mà anh đặt ra về việc kết hôn, công việc và một nơi để an cư đều đi chệch hướng, làm tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc. Đã vài lần anh và Ngọc thất vọng tới nỗi muốn buông xuôi. "Cuối cùng tôi chọn cách từ bỏ công việc của mình ở đây để tương lai hai đứa có một cuộc sống ổn định hơn. Ngọc cũng từ bỏ việc làm trong một resort lớn ở Đà Nẵng để đi theo tôi", Michael cho biết.

Quyết định của anh xuất phát trực tiếp từ việc Ngọc sang Nhật để hoàn tất thủ tục kết hôn nhưng Michael thì bị vướng phải một rắc rối nên phải ở trên tàu suốt 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó Ngọc chỉ có một thân, một mình, không một ai quen biết.

"Đêm thứ hai cô ấy sang Nhật thì gặp phải một trận động đất lúc nửa đêm. Cô ấy đã hoảng hốt vì sợ, đã khóc thét khi không có ai bên cạnh. Mỗi lần nghĩ tình huống cô ấy đã trải qua, tôi như muốn phát điên vì mình thất hứa, đã để cô ấy một mình như vậy", Michael kể thêm.

Đầu năm 2016, vì vẫn phải ở Nhật để hoàn tất thủ tục kết hôn, Ngọc tranh thủ học thêm tiếng Nhật, kiếm việc để làm, đồng thời phải giải quyết những khó khăn về visa. Trong cái khó ló cái khôn, cô đã kiếm được một khoản tiền khá lớn nhờ việc nấu phở bán cho các lính Mỹ, nhận chụp ảnh...

Đầu tháng 5 vừa qua Michael đã xin nghỉ việc và dự định sẽ làm một công việc IT khác ở Nhật. Còn Ngọc đã trở thành chuyên viên nghiên cứu thị trường của một tập đoàn lớn của Mỹ có chi nhánh ở Yamanashi, Nhật Bản.

Đôi uyên ương sẽ cưới vào tháng 7 tới để hiện thực hóa chuyện tình vốn được bạn bè xem như "truyện cổ tích đầy phiêu lưu kỳ thú".

Phan Dương