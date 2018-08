The Strait Herald đưa tin, người đàn ông họ Li khoảng 30 tuổi này đến bệnh viện khám với lý do đau dữ dội ở vùng bụng phía trên bên phải. Kết quả chụp chiếu cho thấy, túi mật của anh sưng to gấp đôi so với kích thước thông thường và chứa đầy sỏi.

Sau ca phẫu thuật cắt túi mật, các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi tìm thấy 5.000 hạt sỏi tách rời trong cơ quan này, đa phần không lớn hơn một hạt cát."Nó thực sự giống như một mảnh vải chứa cả một bao cát", bác sĩ phẫu thuật chính Xu Donghui cho biết.

Họ cho rằng những viên sỏi này có thể là kết quả của loại thuốc chống động kinh mà Li đã sử dụng trong nhiều năm, bởi vì anh mắc bệnh này từ khi còn nhỏ. Li cho biết, anh đã phải chịu đựng những cơn đau trong suốt hơn 10 năm.

Phương Trang