Kỷ niệm nhớ đời khi chăm con đầu lòng / Những tình huống oái oăm ai cũng gặp khi làm cha mẹ

Serie hình ảnh những tư thế ngủ của bé do hai ông bố Andy Herald (nhà thiết kế đồ họa) và Charlie Capen (diễn viên) sáng tác, đăng trên trang Howtobeadad đã thu hút sự chú ý của đông đảo các ông bố bà mẹ. Những đồ họa này sau đó được đăng lại trên nhiều phương tiện truyền thông và được tập hợp lại trong cuốn sách The Guide to Baby Sleep Positions: Survival Tips for Co-Sleeping Parents.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong cuốn sách. Các bố mẹ trẻ đều có thể tìm thấy câu chuyện của nhà mình trong đó.

Con chiếm gần hết "giang sơn", khiến bố mẹ chật chội nơi hai mép giường.

Đang ngủ say, bố mẹ giật mình tỉnh giấc vì "bom hơi" từ nhóc con

Giường ngủ biến thành một vườn trẻ với rất nhiều đồ chơi.

Nhiều bé rất khoái rúc nách bố mẹ, có lẽ để ấm. Bố mẹ nào có máu buồn sẽ rất nhột.

Chỗ nào cũng có gối.

Võ sĩ tí hon, chân đạp trúng mặt bố

Bố mẹ phải luyện thói quen ngủ không sâu, để còn theo dõi nhóc con nửa đêm không ngủ, bất ngờ dậy chơi.

Ngạt thở vì chiếc khăn quàng cổ siêu đặc biệt.

Đầu đội lưng bố, chân đạp lưng mẹ.

Bố mẹ phải nằm co quắp để nhường chỗ cho những bạn thú bông của con.

Kim Kim (Theo Howtobedad)