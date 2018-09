5 phút để hai con tự chơi, bà mẹ giật mình khi quay lại

Trong chương trình "What would your kid do" (Con bạn sẽ làm gì) của kênh ITV (Anh) bố mẹ các bé 5-7 tuổi phải đoán xem con mình sẽ làm gì. Nếu họ đoán đúng, gia đình sẽ vào vòng chung kết và có thể giành giải thưởng là một chuyến đi nghỉ. Các bé sẽ là người lựa chọn nhà mình nhận món đồ chơi nhồi bông hay một kỳ nghỉ đắt tiền.

Bố cô bé Abigail không giấu nổi nỗi thất vọng khi con gái chọn kỳ lân nhồi bông và bỏ qua chuyến du lịch tới Mexico. Ảnh: Thesun.

Những khán giả của chương trình này đã chứng kiến nhiều cảnh cười lăn khi lựa chọn của con khiến bố mẹ thẫn thờ vì tiếc. Chẳng hạn trong chương trình tối qua 12/3, bố mẹ bé Abigail không giấu nổi nỗi thất vọng khi cô con gái hân hoan nhận chú kỳ lân nhồi bông thay vì chuyến đi 10 ngày tới Mexico.

Theo The Sun, trong các buổi ghi hình trước, người xem cũng chứng kiến cô bé Aurora chọn một chú hươu cao cổ lớn thay vì kỳ nghỉ ở Dubai, còn bé Nathan thì không thể cưỡng lại chiếc xe đồ chơi nên đã bỏ qua kỳ nghỉ ở Hy Lạp. Tương tự, Amelia lấy luôn chiếc xe hơi điện thay vì chuyến du thuyền ở Caribbe.

Phản ứng của cha mẹ bé Amelia ở hậu trường khi con gái không mảy may quan tâm đến kỳ nghỉ ở nước ngoài mà chọn ngay ôtô điện.

Trong một chương trình khác, mắt cậu bé Jacob mở to khi thấy chiếc giường hình ôtô, còn bố mẹ bé vô cùng căng thẳng và cầu nguyện con sẽ chọn kỳ nghỉ ở Hy Lạp nhưng kết quả không như họ muốn.

Nhiều khán giả chia sẻ trên mạng rằng đây là chương trình hài hước nhất họ từng xem và rất yêu thích vẻ ngây thơ, đáng yêu của các em bé.

"Điều tôi thích nhất khi xem chương trình là nhìn nỗi thất vọng trên gương mặt phụ huynh khi con cái họ chọn ôm món đồ chơi thay vì kỳ nghỉ đáng mơ ước", người khác nói.

Trong 5 gia đình vào vòng chung kết, chỉ có một nhà giành được chuyến đi nước ngoài do con cái họ có vẻ "người lớn" khi lựa chọn phần thưởng.

Vương Linh