11h trưa ngày 20/10/2007, sau nhiều lần chứng kiến cảnh cô gái giúp việc quán phở bị hành hung, bà Hà Kim Bình thuê xe ôm đến đón Nguyễn Thị Bình đi trốn và chữa bệnh cho em. - Đêm 5/11/2007, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo của bà Hà Kim Bình về việc hành hạ người của hai vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương. - Sáng 7/11/2007, vợ chồng chủ quán phở bị bắt và khởi tố. - Ngày 8/11/2007, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo xem xét trách nhiệm, kỷ luật chính quyền và công an nơi em Bình bị chủ hành hạ nhiều năm. - Chiều 10/11/2007, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao bằng khen của Chủ tịch thành phố cho bà Hà Kim Bình do dũng cảm cứu thoát em Bình. - Ngày 17/11/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh thành phố nhanh chóng điều tra, xử lý vụ hành hạ em Bình.