Hệ lụy của việc yêu lâu mới cưới / Gia đình ngăn cấm vì khác đạo

Em và người đó yêu nhau được 7 năm. Người yêu em đi lao động ở nước ngoài. Trước đó, hai gia đình có qua lại và làm lễ đính hôn cho hai đứa. Hai năm sau, em làm thủ tục sang nước ngoài làm việc cùng anh. Chúng em chung sống như vợ chồng và rất hạnh phúc. Có rất nhiều mâu thuẫn nhưng đều được giải quyết êm đẹp. Vì lý do sức khỏe nên 2 năm sau, em trở về nước, còn anh tiếp tục ở lại làm việc. Thế nhưng, khi anh sắp hết hợp đồng về nước thì bọn em đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Gia đình anh bắt em phải về sống cùng bố mẹ anh, coi như hai đứa đã là vợ chồng. Nhà em không đồng ý vì chưa cưới, mà em phải về nhà anh ấy sống như người giúp việc và bọn em quyết định chia tay nhau.

Mấy tháng sau, vì vẫn còn yêu nên em chủ động liên lạc lại và anh đồng ý quay lại. Tháng tư vừa rồi anh về nước, nghe lời gia đình nên đã quyết định chia tay em. Em rất đau khổ vì tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều, nhưng anh bảo anh lấy vợ không phải chỉ cho riêng anh mà cho cả bố mẹ nữa nên không thể tiếp tục. Xin chuyên gia cho em lời khuyên. (Ánh)

Ảnh: drawingforkids

Trả lời:

Tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc có quan hệ hệ thống và biện chứng lẫn nhau. Yêu mà không đi đến hôn nhân có thể xem đó là bất hạnh, hôn nhân mà không hạnh phúc cũng là bất hạnh. Vậy cái nào quyết định cái nào? Đây là vấn đề đã được tranh luận rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa ai đưa ra được câu trả lời để mọi người cùng đồng ý.

“Bạn và người đó yêu nhau được bảy năm”. Như thế là tình yêu dài lắm. Bạn đã làm được “trước khi anh đi, hai gia đình có qua lại và làm lễ đính hôn”. Theo phong tục tập quán của người Việt Nam như vậy là chu đáo, đúng đắn. Cái sai lầm của bạn là “chung sống như vợ chồng” khi chưa làm đám cưới. Điều này ở một số vùng quê xem là việc rất nặng nề. Nếu trong khó khăn mà đoàn kết, thương yêu nhau thì mọi sai lầm đều được tha thứ; nhưng bạn đã “có rất nhiều mâu thuẫn” dù "đều được giải quyết êm đẹp”. Đây là vấn đề của những nảy sinh làm rạn nứt tình yêu. Mọi sự dễ dãi trong tình yêu đa phần đi đến bất hạnh trừ khi gặp được người có tâm có đức.

May mà bạn chưa có con với anh ta nên sự ràng buộc không có, nhưng cái không may là bạn đã “chủ động liên lạc lại và anh đồng ý quay lại”. Việc quay lại này có gì đó cưỡng ép đối với anh ta. Bạn đến rồi đi, lại đến, đã gây ra những ác cảm đối với gia đình anh ta nhất là khi anh ta không có nhà. Kết cục “tháng tư vừa rồi anh về nước nhưng do nghe theo lời gia đình nên anh đã quyết định chia tay bạn”. Tất cả những diễn biến này cho thấy anh ta là người không có tình yêu với bạn. Đã không có tình yêu thì làm sao có thể đi đến hôn nhân. Nếu bạn cứ ôm mộng hôn nhân với anh ta thì tự bạn làm cho mình bất hạnh thêm nhiều nữa. Bạn hãy tập trung vào cuộc sống, công việc và tương lai của bạn. Chỉ có bạn cứu được bạn trong lúc này.

Chúc bản lĩnh.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM