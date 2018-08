Các mẫu sữa không đạt tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất gồm sữa bột dinh dưỡng Tiên Tiến Milk Milk dành cho người gầy, loại 400 g có hương chocolate, do chi nhánh Công ty Hương Khánh, quận Tân Phú, sản xuất ngày 20/1/2010, không đạt hàm lượng đạm. Ba mẫu khác là sữa bột dinh dưỡng Gold Milk Gold IQ +, sữa bột Gold Milk Gold Grow và sữa bột Gold Milk dành cho người gầy đều là loại 400 g, do chi nhánh Công ty Vân An, huyện Củ Chi, sản xuất ngày 1/3/2010, vi phạm hàm lượng đạm. Công ty chế biến thực phẩm Việt Ý, quận Tân Phú có đến 4 mẫu vi phạm. Trong đó, sữa giàu hàm lượng canxi hiệu Uclady, hương chocolate loại 400 g, sản xuất ngày 15/12/2009 không đủ đạm như công bố. Ba mẫu khác là sữa bột dinh dưỡng nguyên kem uống liền Uclady, loại 400 g, sản xuất ngày 28/12/2009; sữa bổ sung hàm lượng DHA Taurin - Cholin IQ Uclady, loại 400 g, sản xuất ngày 12/11/2009; và sữa phát triển chiều cao Uclady, loại 400 g, sản xuất ngày 28/12/2009, không đạt cả hàm lượng đạm và béo. Ngoài ra, 2 mẫu sữa của Công ty thực phẩm Vinafood, quận Bình Tân, gồm sữa bột Milktos phát triển chiều cao tối ưu, bổ sung canxi, lysine, loại 400 g, sản xuất 1/12/2009; và sữa phát triển trí não cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi, loại 400 g, sản xuất ngày 7/11/2009, cũng có hàm lượng đạm và béo thấp hơn đăng ký. Không công bố độ chênh lệch cụ thể là bao nhiêu, tuy nhiên Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã yêu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thu hồi toàn bộ những lô sữa trên. Trung Hào