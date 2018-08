Vài tuần trước, Trung Quốc phát hiện thịt lợn có thể được các đầu bếp biến thành thịt bò sau khi tẩm "cao thịt bò" cùng một số phụ gia có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Trước nghi ngại phụ gia, hương liệu chế biến "bẩn" có thể tồn tại ở VN, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ đạo các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trong cả nước tiến hành kiểm tra những loại phụ gia có trên thị trường.

Các cơ quan chức năng TP HCM đang kiểm tra cửa hàng kinh doanh phụ gia thực phẩm. Ảnh: Trung Hào.

Chiều 25/4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM phối hợp với Thanh tra Sở Y tế bắt đầu khảo sát chợ Kim Biên, quận 5, đầu mối chuyên kinh doanh hương liệu, phụ gia cho các tỉnh phía Nam.

Kết quả khảo sát, chợ Kim Biên có một số cửa hiệu kinh doanh hương liệu bò với hai dạng bột tinh đóng gói và nước. Giá mỗi ký hương liệu từ 125.000 đồng đến ngoài 300.000 đồng. Tất cả sản phẩm được sản xuất hoặc đóng gói trong nước, có mục đích tẩm mùi, ướp thơm.

Chủ các hộ kinh doanh hương liệu tại chợ Kim Biên cho biết chưa có khách hàng nào hỏi mua hương liệu với mục đích biến thịt lợn thành thịt bò. "Nếu có hóa chất thì chắc chỉ làm thay đổi màu sắc hoặc hương vị, chứ cấu tạo của thớ thịt lợn và thịt bò vốn khác nhau, người ăn sẽ phát hiện ngay", chủ một cửa hàng hương liệu nói.

Kỹ sư Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, cho biết, trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, việc kiểm tra không chỉ mang mục đích tìm chất giả thịt bò mà còn lấy mẫu những loại hương liệu khác để xét nghiệm độ an toàn.

Trung Hào