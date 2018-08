Ngày 8/7, tại chương trình "Lắng nghe và Trao đổi" do HĐND TP HCM tổ chức, Phó chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận cho biết thành phố hiện vẫn chưa kiểm soát được chất lượng và an toàn thực phẩm trên địa bàn. Theo đề án an toàn thực phẩm, đến năm 2015, thành phố mới quản lý được khoảng 85% nguồn gốc xuất xứ thực phẩm và năm 2020 mới kiểm soát hoàn toàn.

Gần 14 tấn thịt thối trên đường tuồn vào TP HCM đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sáng 9/5. Ảnh: T.A.

Nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay người tiêu dùng chưa có ý thức tự bảo vệ mình khi chọn mua các loại hàng hóa. Cụ thể, qua các cuộc giám sát của HĐND, khá đông người dân vẫn chọn mua thực phẩm ở lề đường, chợ tự phát vì "tiện đường, gần nhà". "Thậm chí nhiều người còn biết chắc chắn là không an toàn mà vẫn mua", một đại biểu nói.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố cho biết, có hơn 27.000 điểm bán thức ăn đường phố trên đường phố. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ tính riêng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phát hiện, bắt giữ 224 vụ vận chuyển thịt bẩn với tổng khối lượng hơn 40 tấn. Kiểm tra 7 cơ sở chăn nuôi chất tạo nạc trên địa bàn, thành phố phát hiện một mẫu dương tính và đã chuyển cảnh sát môi trường xử lý.

Còn ông Nguyễn Phước Trung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nguồn thực phẩm của thành phố chỉ cung ứng được khoảng 20% nhu cầu người, 80% còn lại phải nhập từ các tỉnh thành trong cả nước.

"Mặc dù thành phố đã ký kết nguồn cung ứng thực phẩm chăn nuôi, thủy sản, rau củ quả… với 22 tỉnh thành, nhưng vẫn không thể kiểm soát triệt để được chất lượng an toàn thực phẩm từ gốc", ông Trung cho hay.

Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sẽ tăng cường kinh phí cho các lực lượng thanh tra; đầu tư phương tiện kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm cho các chợ đầu mối.

"Thành phố sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, thời gian qua đã phối hợp với các tỉnh quản lý từ gốc 70% lượng động, thực vật chuyển vào thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy chọn thực phẩm từ những nhà cung cấp có uy tín để bảo vệ mình", ông Thuận nói.

Tá Lâm