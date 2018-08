Cuộc chia sẻ bắt nguồn từ lời bình của một người trên trang này: "Cách dễ nhất để vực dậy cuộc sống chăn gối của bạn? Hãy kết hôn. Cách dễ nhất để giảm nó xuống tần suất 2 lần một năm? Hãy có con".

Khoảng 6.000 người đã hưởng ứng lời bình đó, cho thấy cuộc sống gia đình là nguyên nhân chính khiến cuộc sống lứa đôi suy giảm như thế nào.

Một bà mẹ mới sinh thú nhận: "Chúng tôi có một bé 2 tháng tuổi, và tôi toàn phải đi ngủ lúc 8-9 giờ tối. Thời điểm này trăm lần như một, tôi ưu tiên ngủ hơn sex".

"Chúng tôi có đứa con đầu vào năm ngoái. Vào cái ngày cô ấy biết mình có thai, ham muốn chăn gối của cô ấy tụt xuống bằng 0. Không hứng thú bất cứ thứ gì nữa, và không rõ tại sao. Tôi đã cố gắng để thay đổi điều này, nhưng thành thật mà nói chuyện đó đang giết dần tôi từ bên trong", một người chồng trẻ đau khổ thổ lộ.

"3 năm trước vợ tôi đã quyết định coi sex là 'bẩn thỉu'. Không thảo luận, không xoa dịu gì cả. Chỉ là 'Không, không một lần nào nữa'. Hôn nhân của chúng tôi không ổn chút nào".

"Chồng tôi có nhu cầu rất thấp, cộng thêm một số vấn đề thể chất từ thời trẻ, vì thế chúng tôi chẳng mấy khi quan hệ. Cưới nhau 17 năm, chúng tôi có một đứa con (do tôi yêu cầu và lên kế hoạch). Tính chính xác ra khoảng 5 năm rồi chúng tôi chưa hề có chuyện ấy"...

Rất nhiều cặp vợ chồng đang phải sống chung với tình trạng phòng the nguội lạnh. Ảnh minh họa: oddnaari.

Ngoại tình cũng làm đóng băng "chuyện ấy" trong phòng ngủ. Một người chồng tâm sự: "Sau 20 năm hôn nhân, tôi biết rằng cô ấy đang ngoại tình và tôi không còn chút hứng thú nào đụng chạm cô ấy nữa. Chúng tôi vẫn sẽ giữ vỏ bọc gia đình cho đến khi lũ trẻ lớn hơn và ít bị tổn thương hơn".

Một người chồng khác chia sẻ khá dài câu chuyện của mình: "Ham muốn sex của vợ tôi vẫn ít ỏi suốt những năm tháng bên nhau. Tôi nghĩ có thể do cô ấy stress vì công việc, vì vậy tôi cố gắng tìm công việc mới mà cô ấy thích. Tôi cũng nghĩ có thể do mình tăng cân, vì vậy đã tích cực tập luyện để lấy lại hình thể. Tôi còn nghĩ do mình không dành đủ thời gian cho cô ấy, vì thế, tôi đã vứt bỏ hầu hết các sở thích của mình bên bạn bè để ở nhà.

Hóa ra, cô ấy đã lừa tôi suốt thời gian đó. Cuối cùng, tôi bắt gặp cô ấy và nhân tình tại trận, không một chút ăn năn nào, dù chỉ là nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Và rồi cô ấy công khai bạn trai mới chỉ một tuần sau khi chúng tôi chia tay.

Cuộc ly hôn của chúng tôi chính thức hoàn tất 2 ngày trước. Từ giờ trở đi, tôi không còn phải áy náy tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào nữa. Không còn những lần từ chối sex vì 'đau đầu', vì 'mệt'... nữa.

Một chương mới đã bắt đầu".

Một số người đổ lỗi do vợ hoặc chồng mình đã tăng cân, và họ không còn thấy người ấy hấp dẫn nữa, trong khi số khác thú nhận chính mình đã tăng cân, mất dáng.

"Cô ấy tăng mấy chục ký, và tôi chẳng còn hào hứng chút nào nữa", một anh chồng viết. Còn người chồng khác tiết lộ "Vì cả hai chúng tôi cùng béo và đều ngại ngùng về cơ thể mình".

Tuy vậy, không phải cặp vợ chồng nào cũng có lý do mạnh mẽ cắt đứt ham muốn phòng the. Một số cặp chỉ đơn giản là dần dần tách xa nhau sau nhiều thập kỷ.

Một người chồng chia sẻ: "Chuyện đó không còn thú vị nữa sau 30 năm hôn nhân. Cô ấy bắt đầu tự do làm những gì mình muốn, hoặc che giấu điều đã làm. Cảm giác bị đùa giỡn sẽ giết dần bạn từ bên trong".

Nhiều người đọc xem các tấm gương nói trên như mối đe dọa với mình, thì số khác lại "thở phào" vì may mắn đến giờ họ vẫn còn chuyện phòng the.

"Đây có lẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà tôi từng đọc. Tôi nghĩ mình và vợ vẫn còn chưa đi tới bước cuối cùng đó, với việc 'yêu' 1-2 lần mỗi tuần. Chắc hẳn tôi vẫn còn may mắn sau 20 năm kết hôn".

T. An