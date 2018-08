Những mối nguy trong không gian hạn hẹp: • Nguy cơ cháy hoặc nổ. • Bất tỉnh do ngạt khí độc, khói hoặc do môi trường thiếu ôxy. • Chết đuối do mực nước đột ngột dâng cao. • Nguy cơ bị bất tỉnh do tăng thân nhiệt. • Ngạt hoặc bị kẹt do nguyên liệu/vật liệu đổ vào không gian hạn hẹp vì nhầm lẫn hoặc thiếu thông tin, hay đuối sức. Giải pháp phòng chống: • Nếu có thể, tránh không phải vào không gian hạn chế và thay bằng một phương pháp làm việc khác từ bên ngoài là tốt nhất. • Nếu phải tiến hành vào không gian hạn hẹp, thì không được vào trừ phi các biện pháp kiểm soát an toàn đã được thực hiện và không bao giờ được tiến hành công việc một mình. • Nếu nghi ngờ hoặc cảm thấy không an toàn, hãy dừng công việc. Không có gì quan trọng và khẩn cấp hơn sự an toàn và tính mạng của bạn. Bạn nên biết rằng bạn có thể vào không gian hạn hẹp nhưng không phải dễ dàng ra được một cách an toàn.