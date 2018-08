Tranh tô màu ‘Chú mèo ngắm cá’ / Tranh tô màu ‘Chú ngựa’ / Tranh tô màu ‘Voi khiêu vũ’

Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên" (Alice's Adventure in Wonderland) của nhà văn Lewis Carroll, bộ phim hoạt hình "Alice ở xứ sở thần tiên" là một trong những tác phẩm thành công của Walt Disney.

Mẹ hãy in bức tranh cho bé cưng tập tô nhé. Bạn bấm chuột phải vào bức tranh và chọn lệnh in. Nếu muốn hình to hơn, bấm chuột phải chọn lệnh Save as trước khi in.

Kim Kim