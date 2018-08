Tranh tô màu ‘Hoa poppy’ / Tranh tô màu ‘Hai chú hề’ / Tranh tô màu ‘Chú hề và chùm bóng’

Bạn bấm chuột phải vào bức tranh và chọn lệnh in. Nếu muốn hình to hơn, bạn hãy bấm chuột phải chọn lệnh Save as trước khi in.

Kim Kim