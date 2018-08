Tranh tô màu 'Gà con' cho bé / Tranh tô màu 'Con cú mèo' cho bé

Bạn bấm chuột phải, save as bức tranh rồi in thì sẽ được hình con khủng long cỡ to hơn là in trực tiếp từ trang web.

Khủng long Brontosaurus sống ở thời kỳ 150-145 triệu năm về trước, trong giai đoạn cuối của kỷ Jura.

Kim Kim