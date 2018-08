Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết trong vòng một tháng qua, huyện đã có 245 con trâu bò chết do mưa lạnh kéo dài. Trong đó, hơn 200 con chết vì đói, rét, nhiều nhất ở xã Trà Bui huyện Bắc Trà My.

Theo ông Thiệu, trước mùa mưa lũ năm 2011, ngành nông nghiệp huyện Bắc Trà My đã khuyến cáo người dân tích trữ lương thực, giữ ấm cho đàn gia súc. Song đồng bào địa phương vẫn thả rông gia súc vào rừng, trên nương rẫy trong điều kiện mưa lạnh kéo dài dưới 16 độ C. Đây là nguyên nhân xảy ra tình trạng đàn trâu, bò đói và rét.

Nông dân phải mặc áo mưa cho trâu, bò để chống rét khi chăn thả ngoài đồng. Ảnh: Trí Tín

Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tính đến chiều 14/1, toàn huyện có hơn 120 con trâu, bò và dê bị chết vì giá lạnh. Trong đó, số gia súc bị chết ở hai xã vùng cao Trà Nam và Trà Vân chiếm 2/3. UBND huyện đã cử cán bộ khuyến nông về các xã có trâu, bò và dê chết rét để phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi tập trung chống rét cho gia súc.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của ngành thú y tỉnh Quảng Ngãi, nhiều địa phương vùng cao đã bùng phát trở lại dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc làm chết hàng chục con, gây thiệt hại nặng cho người dân vào dịp trước tết Nguyên đán.

Trí Tín