Trước đó, nhiều công trình cũng tìm thấy mối liên quan giữa việc bú mẹ và các lợi ích sức khỏe khác với trẻ, như ít mắc bệnh nhiễm trùng và ít có nguy cơ béo phì về sau. Trong công trình mới đây, tìm hiểu 10.000 bà mẹ và con của họ, đăng trên tạp chí Archives of Disease in Childhood, nhóm nghiên cứu Oxford đã yêu cầu các bà mẹ đánh giá những vấn đề ở con mình khi trẻ lên 5 tuổi, gồm có lo lắng, gan lỳ, hiếu động, nói dối và ăn cắp. Kết quả là, chỉ có 6% nhóm trẻ bú mẹ có những hiểu hiện trục trặc hành vi, so với 16% ở nhóm uống sữa công thức. Các bà mẹ cho con bú có xu hướng nhiều tuổi hơn, học cao hơn và có nền tảng kinh tế xã hội cao hơn, là những yếu tố có thể góp phần làm giảm các trục trặc hành vi ở con họ. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tính đến những yếu tố này, thì các nhà nghiên cứu vẫn tìm thấy nguy cơ rối loạn hành vi ở trẻ uống sữa công thức cao hơn đến 30%. "Kết quả của chúng tôi càng khẳng định lợi ích của việc cho con bú", Maria Quigley, trưởng nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford, nhận định. Bà cho biết sữa mẹ chứa lượng lớn các axit béo đặc biệt, cũng như các hoóc môn và yếu tố tăng trưởng, vốn có vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ và hệ thống thần kinh. Ngoài ra, việc bú mẹ cũng có thể tạo ra tương tác mẹ-con tốt hơn, đồng nghĩa với việc trẻ được học hỏi nhiều hơn về các cách ứng xử có thể chấp nhận được. Trẻ bú mẹ cũng ít ốm hơn, và điều này có thể tác động đến xử sự của bé. T. An