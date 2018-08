Những người sinh ra trong thời điểm hiện nay sẽ bị bệnh tật hoặc ốm đau dài ngày nhiều hơn một năm so với những người sinh cách đây 30 năm. Cụ thể, những bé gái sinh năm 2007 trung bình sẽ có 17,1 năm ốm đau trong đời, so với 16 năm của những phụ nữ sinh năm 1981. Bé trai sinh năm 2007 sẽ đau ốm trung bình 13,7 năm suốt cuộc đời, so với 12,8 năm của những người đàn ông sinh năm 1981. Thời gian không khỏe mạnh của cả hai giới cũng sẽ tăng lên một năm so với thế hệ cách đây 3 thập kỷ, theo số liệu của Cơ quan Dữ liệu quốc gia Anh. Một bức tranh tương tự cũng được ghi nhận tại Mỹ, nơi trung bình những người trên 20 tuổi mất đi một năm chỉ để ốm, so với những người cùng lứa với họ sinh ra 10 năm trước. Nếu như năm 1998, một thanh niên 20 tuổi có thể hy vọng sẽ sống thêm 45 năm nữa mà không cần bận tâm đến bệnh tim mạch, ung thư hay tiểu đường, thì vào năm 2006, con số này đã rớt xuống còn 43,8 năm. Với các thiếu nữ trẻ, số năm họ sống trong "thái bình" cũng giảm từ 49,2 xuống còn 48. Nhà nghiên cứu Eileen Crimmins, người công bố công trình này trên Journal Of Gerontology, cho biết: "Chúng ta vẫn luôn ngầm hiểu rằng thế hệ sau sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy chúng ta đã làm quá ít để loại bỏ hoặc trì hoãn các loại bệnh tật, mà mới chỉ ngăn ngừa để khỏi tử vong". T. An