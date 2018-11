Cô nông dân nổi tiếng nhờ làm váy cưới từ 40 vỏ bao xi măng

Ở Israel có một chương trình ngoại khóa tên "Doanh nhân trẻ em" (viết tắt EFK), được bộ giáo dục thông qua, áp dụng tại nhiều trường, bắt đầu sớm nhất là mẫu giáo.

Theo Israel21c, khóa học được phát triển bởi Galit Zamler, bà mẹ doanh nhân 4 con. EFK cung cấp cho trẻ em các kỹ năng kinh doanh theo hướng vui vẻ, từ đó nuôi dưỡng khả năng tìm tòi, sáng tạo, khởi nghiệp kinh doanh của mỗi đứa trẻ.

Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên (đã được Zamler huấn luyện), học sinh tham gia các quá trình khởi nghiệp giống như người lớn: Xác định nhu cầu và cơ hội, xác định đối tượng mục tiêu, viết kế hoạch kinh doanh và tiếp thị. Các em sau đó được các chuyên gia tư vấn, hướng dẫn... để có cái nhìn thực tế, xuất phát từ một ý tưởng.

Một học sinh lớp ba tên Yair đã có ý tưởng về một chiếc áo thun có thể điều chỉnh to nhỏ, lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng Back to the Future, nơi một anh hùng sẽ nhấn nút để phóng to hoặc thu nhỏ quần áo. Yair nghĩ rằng cách này sẽ tiết kiệm tiền cha mẹ khi mua quần áo cho trẻ em, vì chúng đều lớn rất nhanh.

Chiếc áo có thể tăng giảm 4 size từ ý tưởng của cậu bé Yair. Ảnh: israel21c.

Từ ý tưởng trình bày tại lớp của Yair, các giáo viên đã đưa cậu bé và nhóm học sinh đến gặp một chủ cửa hàng thời trang tên Rotem, người từng bắt đầu khởi nghiệp với việc bán phụ kiện trang sức. Cô Rotem đã cho các bạn nhỏ xem các sản phẩm của mình, sau đó thực hiện may bộ quần áo từ việc lấy số đo, vẽ, cắt vải...

Tại đây, cậu bé Yair cũng trình bày lại sáng kiến của mình. Cô Rotem cho biết đó là một ý tưởng thông minh và hoàn toàn có thể thực hiện được. Cô khuyên Yair nên quan tâm tới chất liệu vải vì vấn đề thời trang là rất quan trọng.

Yair và các bạn trong nhóm tiếp tục gặp một nhà thiết kế thời trang khác tên Orit Barashi, cô hứa sẽ giúp đỡ Yair may áo. Nhờ sự giúp đỡ của cô, "các doanh nhân trẻ" đã chọn vải, và xác định cách thức mà người ta có thể thu nhỏ hoặc phóng to kích cỡ của chiếc áo.

Sau nhiều lần gặp gỡ với cô Orit, chiếc áo cuối cùng được ra đời, có thể thay đổi tới 4 cỡ. Sự thay đổi to nhỏ được biến đổi nhờ cách sử dụng các nút ẩn và dây kéo dọc theo tay áo và hai bên hông áo.

Cô hiệu trưởng rất thích ý tưởng của nhóm học sinh lớp 3. Ảnh: israel21c.

Các học sinh sau đó đã trình bày thành quả với cô hiệu trưởng và được khen ngợi nhiều. Cô đề nghị nhóm học sinh cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng quần áo, để họ có thể tiếp thị giúp chiếc áo này. Yair và nhóm bạn vô cùng hạnh phúc với những gì mình làm được.

Bố mẹ của các học sinh này vừa ngạc nhiên, vừa tự hào với kết quả của các con: "Bọn trẻ đã có cả một quá trình nghiên cứu và cho ra sản phẩm rất tuyệt vời"; "Chúng tôi hy vọng các con sẽ có thêm những dự án mới thú vị vào năm sau"... Nhiều phụ huynh ở Israel bày tỏ ý muốn cho con tham gia vào khóa học khởi nghiệp thú vị này.

"Quá trình nghiên cứu kinh doanh giúp giáo viên xác định được tiềm năng của mỗi học sinh, ngay cả những em không nổi bật ở trường", Galit Zamler nói.

Mộc Miên