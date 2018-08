8h tối tại quán cà phê dọc bờ sông Sài Gòn, cậu bé Lê Trí trong bộ quần áo thun hoa văn vàng đỏ lầm lũi tiến đến trước mặt thực khách hô to "ê... hây" để gây sự chú ý, rồi bắt đầu biểu diễn những màn xiếc mua vui cho mọi người.

Màn biểu diễn cho rắn chui qua lỗ mũi của cậu bé Lê Trí. Ảnh: Thi Ngoan.

Ban đầu không mấy ai ngó ngàng, cậu bé cứ lẳng lặng giở giỏ đồ nghề ra, dốc đầy xăng vào miệng rồi đốt cháy chiếc que (trên đầu có gắn bùi nhùi) rồi phun cho lửa tóe ra phừng phực. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên và tò mò chú ý. Tiếp theo là màn nuốt than. Em bỏ cục than đang cháy vào miệng ngậm cho đến khi than nguội mới thôi. Rùng rợn nhất là màn cho rắn chui qua lỗ mũi thòng xuống miệng, cò cưa qua lại, khiến nhiều thực khách ai trông thấy cũng thấy rợn tóc gáy.

Clip cậu bé ngậm xăng phun lửa giữa Sài Gòn

Sau mỗi màn trình diễn như thế, cậu bé lại lầm lũi thu dọn đồ nghề và cầm chiếc thố đến từng bàn để xin tiền. Có khách sộp thì thưởng vài chục nghìn, có người cho 10.000, 5.000 đồng, cậu bé tuổi teen cúi đầu cám ơn. Song cũng có nhiều người xua đuổi không cho tiền thì em lẳng lặng bỏ đi.

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha mẹ làm nghề hút cát thuê trên sông, từ nhỏ Trí đã phải bỏ học để bươn chải kiếm sống. Cậu bé cho biết, trước đây em hay theo cha mẹ đi làm thuê. Hai năm trước sau khi học "lỏm" được ngón võ của các bạn đồng trang lứa, em đã chuyển sống bằng nghề này. "Em học 2 năm mới tự mình làm được mấy trò vừa rồi. Ban đầu rất khó, nhưng làm riết rồi quen, giờ thì cũng bình thường", cậu bé vui vẻ kể với VnExpress.net.

Ngậm que lửa đang cháy phừng phực. Ảnh: Thi Ngoan.

Hiện nay Trí ở trọ cùng cha mẹ tại quận 7, TP HCM. Mỗi buổi tối từ 6 đến 10h, em lại tìm đến những tụ điểm ăn uống đông người trong thành phố như khu vực công viên gần nhà thờ Đức Bà và các quán ăn ven sông Sài Gòn để biểu diễn xiếc mua vui cho thực khách và người qua đường. Trung bình mỗi đêm em kiếm được khoảng 150.000 đồng.

10h30 tối ở một quán nhậu dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc, đường Trường Sơn, quận Bình Thạnh, hai thiếu niên dáng người gầy gò trạc 16, 17 tuổi cũng đang say sưa với màn trình diễn lắc đĩa, nuốt kiếm, nhai bóng đèn, phun lửa, vốn không còn lạ lẫm với người dân ở đây.

Phi, một trong hai thiếu niên cho biết học nghề này từ một thầy dạy võ gốc Hoa ngày xưa cũng sống bằng nghề biểu diễn xiếc dạo. Cậu bé kể: "Hồi đó cho rắn vào miệng em ói ra hoài, sợ lắm, thời gian đầu lỗ mũi sưng phồng lên đau rát, nhưng giờ thì cũng quen dần nên bắt đầu đi kiếm sống được".

Vài tháng nay, để được hành nghề ở khu vực này hai cậu bé phải đóng "thuế" cho các chủ quán nhậu mỗi đêm từ 30.000 đến 50.000 đồng, tùy theo số tiền kiếm được hôm ấy nhiều hay ít. "Dạo này khách cho ít lắm nên bọn em còn phải học hỏi thêm những chiêu 'độc' khác mới mong có nhiều tiền thưởng", Phi bộc bạch.

Cậu bé vui mừng nhận tiền thưởng của khách sau những màn trình diễn kịch tính. Ảnh: Thi Ngoan.

Chứng kiến những màn xiếc của đám trẻ con, ông Trường, 54 tuổi, làm nghề xe ôm ở khu vực bờ kè Nhiêu Lộc cho biết: "Ngày nào mấy cậu bé này cũng đến đây múa võ xin tiền. Những màn trình diễn này tuy nguy hiểm nhưng chỉ còn hào hứng với khách lần đầu tiên đến đây, chứ khách quen xem riết cũng nhàm".

Nói đến đây, ông cụ tỏ vẻ băn khoăn: "Hồi xưa mấy trò nguy hiểm này không phải ai cũng làm được, phải là những sư phụ dày dặn kinh nghiệm mới dám thực hiện không thì sẽ tự rước họa vào thân. Ấy vậy mà giờ bọn nhỏ loai choai đã dám làm, nghĩ cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo".

Thi Ngoan