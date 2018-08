Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bến Tre cơ sở 2 là nơi nuôi dưỡng 72 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Dù chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, các em nhỏ nơi đây vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Với các em, bữa cơm no đủ mỗi ngày, được cắp sách đến trường, là niềm hạnh phúc và may mắn hơn nhiều số phận cơ nhỡ khác.

Thiếu thốn đồ chơi và dụng cụ học tập, các nhà sáng tạo nhí thường xoay xở, tự chế đồ chơi cho riêng mình. Túi nilon cũ và sống lá dừa cũng có thể kết hợp thành những con diều cao ngút gió. Mỗi chiều, các em sẽ tụ tập ngoài sân cỏ rủ nhau chế tạo và thả diều.

Các em nhỏ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bến Tre cơ sở 2.

Không có tiền mua đồ mới, các em tận dụng bóng chuyền xin được để chơi đá banh. Các cầu thủ nhí chia làm 2 đội, thi đấu hết mình với dép lê, chân trần. Một đôi giày bata tốt, bộ đồ thể thao mới là chuyện dễ dàng với nhiều trẻ khác, song lại là ước mơ lớn lao của các bạn nhỏ nơi đây.

Một cô quản sinh cho biết, mỗi năm, trung tâm đều nỗ lực lo cho các em một bộ đồng phục thể dục mới. Thế nhưng, các em vẫn thường xuyên mặc quần áo ở nhà đến lớp vì sợ đồng phục mau cũ, chỉ để dành cho tiết học thể dục.

Em nào cũng thích đồ chơi đẹp nhưng không hề đòi hỏi. Nếu ông Bụt xuất hiện ban cho một món quà, các em cũng chỉ ước quần áo, giày dép, xe đạp đi học chứ không mong búp bê, siêu nhân đắt tiền như nhiều bạn nhỏ thành phố khác.

Dù lớn hay nhỏ, tinh thần trách nhiệm và tự giác là đức tính chung của các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bến Tre. Các em coi đây là gia đình, luôn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Những anh chị lớn thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để dạy bài cho các em. Góc ngủ, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt được dọn dẹp hàng ngày sạch sẽ.

Dù chịu nhiều thiệt thòi, các em nhỏ nơi đây vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực.

Tháng 12/2016, trung tâm được tài trợ thêm một góc mái ấm với nhiều sản phẩm công nghệ, giá sách, khu nghỉ và một chiếc tủ lạnh thông minh để phục vụ việc học tập, nghỉ ngơi. Góc nhỏ thuộc dự án "Kết nối yêu thương - Samsung Connect", là chốn vui chơi thư giãn mới cho các em nhỏ sau mỗi buổi tan học.

Dự án do Samsung thực hiện, nhằm kết nối nhà hảo tâm và trẻ em kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước. Tại mỗi mơi, dự án sẽ kéo dài trong một tháng. Các em có thể truy cập vào website Samsung Connect để chia sẻ ước mơ, tâm sự của mình tới các nhà hảo tâm, kết nối và tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài.

Dựa vào các thông tin dự án cung cấp, các nhà hảo tâm sẽ tìm hiểu hoàn cảnh, ước mơ của từng trẻ để tặng quà và lời chúc tinh thần, góp phần làm cho cuộc sống của các em nhỏ nơi đây tốt đẹp hơn. Từ khi xuất hiện, người bạn công nghệ này đã thắp sáng niềm vui mỗi ngày cho nhiều trẻ mồ côi. Lúc rảnh rỗi, các em thường chạy đến kiểm tra xem điều ước của mình liệu đã được thực hiện hay chưa.

Nhiều đôi giày thể thao, bộ quần áo mới diện Tết, sách học nấu ăn, xe đạp đến trường… từ những "ông Bụt" ở cách xa hàng nghìn cây số đã được chuyển đến tận tay các em nhỏ. Cũng nhờ công nghệ kết nối, nhiều em lần đầu tiên được đón sinh nhật tràn ngập nến, bánh kem và món quà mình hằng ao ước.

Các bạn nhỏ chia sẻ ước mơ, tâm sự với các nhà hảo tâm qua Samsung Connect.

An San