Trẻ ngưng bú mẹ đột ngột

Nhiều hiểu biết sai lầm khi cho trẻ bú mẹ / Bé lười bú mẹ, lên cân chậm

Đây là khoảng thời gian em quan sát thấy bé bú ít lại và ngủ nhiều hơn. Liệu có phải do sự thay đổi cơ thể nên bé không chịu bú. Buổi tối bé ngủ say và cũng chẳng đòi bú. Có khi đến 5 tiếng bé mới bú nhưng cũng không nhiều. Em rất lo lắng định cho con bú sữa bình nhưng sợ bé lại bỏ bú mẹ. Nhờ tư vấn giúp em! (Phương Hà)

Ảnh: Lê Phương.

Trả lời

Chào Phương Hà,

Bé nhỏ dưới 6 tháng tuổi nên được cho bú sữa, tốt nhất là sữa mẹ hoàn toàn, kể cả không uống nước. Bé trong tháng bú rất nhiều lần do dạ dày còn nhỏ chỉ chứa được một lượng sữa nhỏ. Bé lớn dần bú được nhiều hơn nên số lần bú vì thế sẽ thưa hơn. Bé của em đang bú sữa mẹ “tự dưng” không bú nữa thì cần tìm lý do.

Bé giai đoạn này chỉ có vài hoạt động chính là bú và ngủ. Bé đói sẽ có nhu cầu đòi bú mà thường biểu hiện bằng khóc. Ngoài việc bé bắt đầu học lật sẽ ít nhiều “lơ là” bú mẹ còn có thể là do thức ăn hay thuốc mẹ ăn/uống có mùi hay vị mà khi qua sữa làm bé không thích. Nếu không có lý do nào mà bé vẫn tiếp tục bỏ bú, em có thể cho bé bú sữa công thức, chọn loại phù hợp với tuổi của bé và pha sữa đúng như hướng dẫn in trên nhãn sữa.

Thân mến.

Bác sĩ Hoàng Thanh Thủy

Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1