Trưa 10/9, bé Lê Thị Ánh Tuyết, 8 tuổi, trú ở thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh được đưa đến Bệnh viện huyện Vạn Ninh, chiều cùng ngày, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và ngày 11/9 thì tử vong. Bệnh nhân được xác định bị sốt xuất huyết độ 4.

Theo các bác sĩ, trước đó Bệnh viện Vạn Ninh đã yêu cầu gia đình để em ở lại bệnh viện để điều trị, nhưng gia đình vẫn đưa em về nhà. Điều này là quá muộn để cứu chữa.

Trường hợp đầu tiên là bé Nguyễn Thiện Nhân 24 tháng tuổi, ở thôn Vạn Phước, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh. Nhân vào bệnh viện huyện Vạn Ninh ngày 3/9, ngày 7/9 được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Khánh Hòa, ngày 8/9 tử vong.

Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Khánh Hòa), cho biết, cả 3 bé đều đưa vào viện trong tình trạng bệnh diễn tiến nặng do đó không cứu chữa kịp thời. Điều này không phải do cơ sở y tế điều trị kém mà do người dân vẫn chủ quan chưa thấy được sự nguy hiểm của bệnh.

Qua điều tra của viện Pasteur và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hoà, tại nhiều địa phương có dịch, người dân vẫn chưa chú ý đến việc súc rửa dụng cụ chứa nước, đồ phế thải chứa nước, khiến cho muỗi có điều kiện sinh sản. Mặt khác, nhiều người dân tự ý dùng thuốc khi bị nóng sốt hay khám bệnh ở ngoài luồng, bác sĩ không rõ bằng cấp, chứng chỉ, làm chậm phát hiện bệnh, nếu phát hiện thì cũng ở tình trạng bệnh nặng, làm giảm hiệu quả việc cứu chữa, điều trị.

Một nguyên nhân khác, các bệnh nhân mắc SXH đang điều trị tại trạm xá, bệnh viện không chấp hành hướng dẫn của bác sĩ, trốn viện về nhà khiến nguy cơ lây lan dịch rất cao.

Đứng trước tình trạng trên, ngày 20/9, UBND tỉnh Khánh Hoà đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết. Theo đó, ngành y tế đề xuất các chi phí thiết bị hỗ trợ cần thiết để tích cực đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền cho các em học sinh, phát tài liệu phòng chống dịch bệnh để các em đưa về cho gia đình. Ngành truyền thông liên tục phát các bản tin hướng dẫn nhân dân phòng dịch.

Theo thống kê từ Sở Y tế Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.770 ca sốt xuất huyết, cao nhất miền Trung; 4 trong 8 huyện có số ca mắc cao hơn mức trung bình hằng năm từ 2 đến 14 lần, cá biệt có huyện Khánh Sơn cao gấp 46 lần.

Tường Vi