Nhóm nghiên cứu từ Đại học San Diego, bang California, đã phân tích dữ liệu từ 129.090 cái chết đột tử ở trẻ sơ sinh từ năm 1973 đến 2006, và trên 295 nghìn ca tử vong vì lý do khác ở trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian đó. Họ phát hiện thấy số trẻ đột tử là cao nhất trong ngày đầu năm mới, cao hơn 1/3 so với con số của một ngày mùa đông bình thường. Chưa rõ lý do vì sao, song nhóm nghiên cứu phỏng đoán có lẽ vấn đề ở cha mẹ các bé, khi họ uống rượu mạnh vào đêm trước đó, và để lũ trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm. "Những ông bố bà mẹ có hơi men thường khó có khả năng bảo vệ con mình", tác giả nghiên cứu David Phillips, cho biết trên HealthDay News. "Chúng tôi cho rằng điều này tương tự trong trường hợp đột tử: Trẻ ít được cha mẹ chúng để mắt hơn. Dường như rượu là một tác nhân nguy hiểm". Tuy nhiên tác giả cũng cho biết cần có thêm nghiên cứu để khẳng định lập luận này. Mỗi năm đột tử cướp đi sinh mạng của khoảng 2.500 em bé chỉ riêng tại Mỹ. T. An