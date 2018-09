Lưu ý khi mua đồ chơi cho trẻ

Trong nghiên cứu mới gây sốc này cho thấy trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có xu hướng thích các chai lọ đầy màu sắc, họa tiết thú vị làm đồ chơi.

Các chuyên gia đã giấu máy quay để theo dõi sự quan tâm của trẻ đối với đồ chơi thông thường và các sản phẩm gia dụng trong gia đình. 50% trẻ chọn đồ chơi và 50% trẻ chọn các sản phẩm độc hại, nhưng trong đó trẻ bị thu hút nhất với thuốc tẩy trắng.

Trong đoạn video, 50% trẻ chọn dung dịch vệ sinh, 64% chọn sơn và kinh hoàng nhất là 82% chọn thuốc tẩy.

Trẻ em có xu hướng chọn thuốc tẩy hơn là các đồ chơi như gấu bông, cờ vua... Ảnh: Mirror.

Chính phủ Hà Lan ghi nhận có 7.500 vụ tai nạn mỗi năm ở trẻ em liên quan đến hóa chất gia dụng. Vì thế họ đã quyết định làm nghiên cứu này để cảnh báo đến các bậc cha mẹ. Mục đích của việc này chỉ ra một thông điệp đơn giản: "Không cho trẻ em được lựa chọn".

Một số liệu tương tự tại Anh cũng đã được ghi nhận. Theo bà Sheila Merrill, cố vấn y tế công cộng tại The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) thì loại tai nạn này có thể khiến con em chúng ta gặp nguy hiểm.

"Do bản tính tò mò và vì trẻ em có xu hướng đưa mọi thứ vào miệng nên đã có nhiều trường hợp những trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện sau khi chạm tay vào các loại thuốc tẩy hoặc hóa chất trong gia đình".

Tuy khó có thể gây ra tử vong nhưng những chất tẩy dạng lỏng dễ bị trẻ nhầm là đồ chơi, đồ ăn ngọt ngào và có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng ở cổ họng, thậm chí là mắt.

Lời khuyên của RoSPA là cha mẹ và người chăm sóc nên để các hóa chất gia dụng khỏi tầm tay của trẻ, và có thể nhét vào tủ khóa để an toàn. Ông bà và những người hàng xóm cũng nên truyền đạt an toàn cho trẻ khi chúng đến chơi.

Xem video:

Trẻ thích thuốc tẩy, dung dịch vệ sinh hơn đồ chơi

Phan Dương (Theo Mirror)