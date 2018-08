Các chuyên gia từ Đại học Reading (Anh), khi phân tích dữ liệu từ khoảng 6.000 em nhỏ tuổi từ 12 trở xuống đã tìm thấy những em trai không bao giờ thân thiết với mẹ thì có xu hướng hung hăng hơn và gặp nhiều trục trặc hơn về tinh thần. Ngược lại, những cậu bé lớn lên sẽ điềm đạm, tự tin và giàu lòng trắc ẩn hơn nếu ngay khi còn nhỏ chúng đã tìm được nguồn an ủi, hỗ trợ từ mẹ. Telegraph cho biết nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ giữa mẹ và con trai sẽ xấu đi nếu trẻ liên tiếp thất bại trong những lần nhờ vả cha mẹ mình. Đây là kết quả tổng hợp từ 69 nghiên cứu khác nhau, so sánh mối quan hệ cha mẹ với con cái và ảnh hưởng lên hành vi của giới trẻ. T. An