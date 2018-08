Fesival Người tự kỷ - hưởng ứng ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ 2/4. Hoạt động này mang thông điệp “Chúng tôi có thể làm được - We can do it!”.​ Duyên dáng, ngây thơ, cô MC xinh đẹp của chương trình - Khánh Chi, 16 tuổi, là một trẻ tự kỷ. Em có thể hát tiếng Anh và rất thích tham gia các chương trình văn nghệ.