Nhiều người mong chồng được nghỉ khi vợ đẻ / Giải quyết mối lo đi làm sau sinh

Tôi dự định sinh con xong thì nghỉ việc ở đây vì công việc không phù hợp với việc chăm con nhỏ. Vậy tôi được hưởng chế độ phụ cấp thai sản như thế nào. Ngoài ra, tôi còn được hưởng chế độ gì không? (Thùy Dương)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. Do câu hỏi của chị không đề cập đến các loại phụ cấp chị được hưởng, nên câu trả lời được tính đơn thuần trên cơ sở mức lương trong câu hỏi của chị. Trong trường hợp chị nghỉ do sinh con, sẽ được hưởng trợ cấp thai sản như sau:

- Trợ cấp một lần khi sinh con (Theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội): Được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương tối thiểu chung (1.150.000 đồng x 2 = 2.300.000 đồng) cho mỗi con.

- Trợ cấp thai sản (Theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội): 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc). Trong trường hợp lương đóng bảo hiểm xã hội của chị là 2.600.000 đồng trong 06 tháng trước khi nghỉ, thì mức hưởng sẽ là: 2.600.000 x 6 = 15.600.000 đồng

- Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản (Theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội): Trong trường hợp sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Việt Phương

Bộ Tư pháp