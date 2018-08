Hầu hết bố mẹ quên chụp ảnh con thứ / Thứ tự sinh ảnh hưởng đến cuộc đời bạn như thế nào

Kết luận này được đăng trên tờ Current Biology. Các tác giả nghiên cứu tin rằng đây là cơ chế thích ứng của các bà mẹ - nhằm nuôi dưỡng và bảo vệ đứa con họ cho là dễ bị tổn thương nhất.

Các nhà nghiên cứu Australian đã khảo sát 747 bà mẹ, yêu cầu họ nhớ lại những trải nghiệm về sự thay đổi đột ngột khi đánh giá hình dáng của con trai hay con gái mình ngay sau khi có sự ra đời của một em bé nữa. Hơn 2/3 số người được hỏi nói rằng họ từng trải qua cảm giác này. Sự thay đổi nhận thức của các bà mẹ chủ yếu liên quan đến đứa con nhỏ nhất trong gia đình.

Ảnh minh họa: MT.

Các nhà nghiên cứu cho biết, không như nhiều người nghĩ, rằng lý do là những đứa con ra đời trước trông to lớn hơn so với em bé chào đời sau, mà bởi tất cả các bậc phụ huynh cùng ảo tưởng rằng đứa con út nhỏ hơn thực tế. Khi một đứa trẻ mới nữa chào đời, ảo tưởng này bị phá vỡ và các ông bố bà mẹ lại thấy đứa con lớn hơn của họ giống như đúng mức phát triển của chúng.

Các nhà nghiên cứu đã đề nghị 70 bà mẹ ước tính chiều cao của mỗi đứa con, bằng cách đánh dấu lên một bức tường. Hầu hết đánh giá thấp chiều cao của con một hoặc con út (ở độ tuổi 2-6), trong khi ước lượng rất tốt chiều cao của những đứa con lớn hơn (khi so với những vật dụng hằng ngày trong gia đình như bồn tắm hay kệ bếp).

Trưởng nhóm nghiên cứu Jordy Kaufman, ĐH Công nghệ Swinburne (Australia) cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi có thể giải thích vì sao với bố mẹ, những đứa con út luôn luôn bé bỏng".

Vương Linh