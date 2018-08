Khi mang thai bé Cún, chị Hương bắt đầu tận dụng khoảnh sân thượng để trồng nhiều loại rau khác nhau. Gần đây, chị chuyển qua đầu tư trồng rau mầm nhiều hơn vì tốt cho sức khỏe của bé và cả nhà.

Chị Hương cho biết: “Rau mầm vừa dễ trồng vừa tốn ít thời gian chăm sóc, chỉ một tuần là đã thu hoạch được, mình trồng nhiều loại nên có rau ăn luân phiên, bữa ăn của bé do đó phong phú, đảm bảo hơn, còn cả nhà thì có cảm giác yên tâm nên dùng bữa ngon miệng hơn rất nhiều”.

Chỉ một ít hạt gieo trên cái rổ nhỏ, sau vài ngày là đã có rau để ăn. Ảnh: Lê Phương

Với anh Hưng ở chung cư An Phú - An Khánh, quận 2, TP HCM, thì tuy diện tích sân nhà không nhiều nhưng vợ chồng anh cũng đã tạo dựng được một vườn rau nhỏ khá lý tưởng. Thỉnh thoảng, vào ngày lễ hoặc chủ nhật, hai vợ chồng lại đèo nhau đi mua hạt giống, khay, chậu, giá thể (đất trồng), kệ, khăn giấy… rồi cùng hai đứa con hì hục đào xới, gieo trồng. Để tiết kiệm diện tích, anh Hưng đã bố trí vườn rau của mình thành nhiều tầng, mỗi tầng cách nhau khoảng 20-25 cm, với nhiều loại rau củ khác nhau.

“Các con mình thích thú với việc gieo trồng này lắm, đi học về là bắt đầu xắn tay tưới nước, chăm sóc từng chậu rau, nhìn ngắm từng chồi xanh nảy mầm rồi chị em thủ thỉ bàn luận đủ thứ điều”, anh Hưng tâm sự.

Khi mà hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích trong rau xanh quá nhiều, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang có nhiều báo động như hiện nay, thì việc tổ chức vườn rau tại nhà, mà chủ yếu là các loại rau mầm đang được nhiều gia đình hướng đến. Nước để trồng rau mầm phải đảm bảo là nước sạch, đất trồng để ươm rau mầm thường là loại đất sạch hữu cơ sinh học, được sản xuất từ xơ dừa, đã có đủ dinh dưỡng nên trong quá trình trồng không cần bổ sung bất kỳ một loại phân bón nào khác, do đó đem lại sự an toàn cao.

Khay xốp luôn được nhiều gia đình lựa chọn để trồng rau mầm. Ảnh: Lê Phương

Bà Mai, nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, được mấy bà bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ dưỡng sinh của hội người cao tuổi nơi bà đang sinh hoạt khuyến khích, cũng đã trồng một số khay rau nhỏ trên ban công và hành lang nhà. “Nhờ mấy chậu rau xinh xắn mà tự nhiên nhà cửa đẹp ra trông thấy, con cháu cũng có được rau an toàn để ăn nữa”, bà chia sẻ.

Thỉnh thoảng bà còn đem rau biếu cho mấy bạn khác, hoặc khi nào rau nhiều thì các cụ hay tụ tập lại nhà bà để tổ chức tập khiêu vũ rồi nấu nướng, ăn uống. “Các món như súp rau nhúng tái, sa lát trộn dầu giấm, lẩu, tôm sú tái chanh, hải sản nướng, bánh xèo… thì không thể thiếu rau mầm rồi”, bà Mai tươi cười.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, rau mầm có giá trị dinh dưỡng gấp 5 lần rau thường. Rau mầm là nguồn chất xơ tự nhiên có chứa nhiều oxy, nhiều chất khoáng và các vitamin B, C, E... cũng như nhiều chất dinh dưỡng khác nên rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt rau mầm có số calo rất thấp nên rất phù hợp với người ăn kiêng.

Trong một nghiên cứu trước đây tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, Tiến sĩ Paul Talalay và các đồng nghiệp của ông cũng phát hiện ra rằng mầm bông cải xanh (trồng khoảng 3 ngày), do chứa số lượng lớn hợp chất sulforaphane tự nhiên, hỗ trợ chất chống oxy hóa, nên có khả năng chống ung thư cao.

Nắm bắt nhu cầu của nhiều hộ gia đình, các cửa hàng chuyên bán giống, vật dụng để trồng rau mầm hiện nay khá nhiều, từ hạt giống cho đến giá thể, khay, bình phun.

Đại diện của Công ty TNHH Phúc Đại Dương cho biết: “Hạt giống rau mầm có nhiều loại như mè đen, cải tần ô, cải bẹ xanh, đậu đen, xà lách xoong, rau dền,… nhưng cải củ và cải ngọt là được ưa chuộng hơn cả".

Thông thường khoảng 100g hạt giống, giá 8.000 đến 15.000 đồng tùy từng loại thì trồng được chừng 1-1,2 kg rau mầm. Cách trồng cũng đơn giản nên chỉ cần nhìn vào tờ hướng dẫn kèm theo khi bán hạt giống thì ai cũng có thể trồng được. Ngoài ra, rau mầm dễ sinh trưởng nên hạt giống không cần phải tẩm thuốc, do đó tỷ lệ an toàn cao.

Lê Phương