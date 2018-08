Thủ dâm, thói quen bình thường nếu không nói là lành mạnh ở cả nam và nữ. Các chuyên gia đánh giá đây là cách tuyệt vời để duy trì và cải thiện hiệu suất tình dục. Tuy nhiên, một số người không phải lúc nào cũng thỏa mãn với thủ dâm. Trên thực tế, nó có thể kết thúc trong sự thất vọng hoặc mất cương cứng.

Đây là vấn đề của nhiều người. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng mất cương cứng trong quá trình thủ dâm có thể là lá "cờ đỏ" báo hiệu một vấn đề sức khỏe lớn hơn.

Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 2.500 nam giới, trong đó 45% báo cáo rằng họ phải vật lộn để duy trì sự cương cứng. So sánh những người này với người khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu phát hiện các ông mất khả năng cương cứng nhiều khả năng tăng nguy cơ bệnh tim mạch, giảm nhu cầu quan hệ tình dục và các giấc mơ tình dục ít hơn.

Tiến sĩ Giulia Rastrelli, Đại học Florenc (Italia) nói, thường khi nam giới rắc rối về sự cương cứng nghĩ là do tâm lý và cố gắng thoát khỏi nó. Nhưng rối loạn chức năng cương dương thường được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim, bất kể nó xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục hay thủ dâm.

Tiến sĩ Laura Berman, một chuyên gia hàng đầu về tình yêu giới tính trên truyền hình Mỹ, tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng của New York Times, phân tích rằng mất cương cứng trong quá trình thủ dâm có thể là vấn đề lớn, nhất là khi xảy ra liên tục theo thời gian. Đừng nên cho rằng nguyên nhân chỉ do căng thẳng, thiếu thời gian, mất cảm hứng... nhiều khả năng lý do thực sự là sức khỏe tim mạch bị suy yếu. "Trừ khi bạn có ham muốn tình dục thấp thì mới không cần lo lắng về điều này", bà Laura Berman nói.

Sức khỏe tình dục liên quan mật thiết với sức khỏe cơ thể. Khi một bất thường xảy ra trong phòng ngủ, nó thường chỉ báo một lý do bên ngoài phòng ngủ (và ngược lại). Khi bạn có vấn đề, hãy chú ý bổ sung các chất tăng độ cương cứng. Nếu gặp rắc rối liên tục, hãy đi gặp bác sĩ ngay. Quan trọng nữa là tập thể dục. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Emory (Mỹ) đã chứng minh một người đàn ông thường xuyên tập thể dục sẽ giảm một nửa nguy cơ liệt dương.

Thanh Thu (Theo everydayhealth, menhealth)