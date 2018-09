Theo New York Post, Jasmine Zheng 21 tuổi và Zhiwei Zheng 26 tuổi là cặp đôi gốc Hoa đang sinh sống tại Mỹ. Họ làm việc cho quán ăn Trung Quốc do gia đình Zhiwei làm chủ tại New York.

Hồi tháng giêng, cả hai đi xe bus tới thành phố Atlantic đánh bạc trong một khách sạn và trúng 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng).

Cặp đôi chụp ảnh cùng số tiền trúng bạc - Ảnh: nypost

Jasmine kể Zhiwei là người ham mê cờ bạc và thường xuyên thua. “Tôi chưa bao giờ chơi bạc cho tới khi gặp anh ta”, Jasmine nói. “Ban đầu tôi chỉ ngồi nhìn nhưng sau đó tôi cũng đánh bạc cùng”. Lần tới Atlantic đó, cả hai đồng ý bỏ hết tiền mang đi vào một ván chơi “tất tay”. Cặp đôi thống nhất với nhau nếu giành chiến thắng sẽ chia đôi số tiền.

Sau chiến thắng, cặp đôi về nhà với một balo tiền mặt. Zhiwei mua ngay một chiếc đồng hồ 38.000 USD (800 triệu đồng) và khoe lên Facebook. Anh ta cũng thường xuyên khoe những tài sản đắt tiền với hàng xóm trong khi phớt lờ việc đưa một nửa số tiền thắng bạc như thỏa thuận cho bạn gái. Jasmine vì tin tưởng bạn trai nên chưa đòi tiền.

Tuy nhiên, cô bắt đầu không thể chịu nổi khi thấy Zhiwei tán tỉnh các cô gái khác. Họ đã chia tay ngay sau đó. Jasmine cho rằng chính số tiền quá lớn khiến Zhiwei thay đổi và khiến cuộc tình của họ kết thúc.

Sau đó, Jasmine đòi bố Zhiwei phải trả thay phần tiền trúng bạc, và cô sẽ tự đóng thuế thu nhập nhưng ông cho rằng cô nói dối. Vì thế, Jasmine đã tiến hành các thủ tục để kiện Zhiwei ra tòa. Cô cũng đòi Zhiwei phải bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà mình đã phải gánh chịu.

Hoàng Anh