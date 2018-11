Một học sinh Trung Quốc đang được tiêm văcxin phòng H1N1. Ảnh minh họa: Chinadaily.com.cn.

Theo thông báo ngày 20/11 của Bộ Y tế Trung Quốc, mọi hành động che đậy, dối trá hoặc trì hoãn thông báo về các ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 sẽ bị trừng phạt.

Trước đó, chuyên gia y tế Trung Nam Sơn - người rất được kính trọng tại Trung Quốc bởi tính thẳng thắn và nỗ lực phòng chống bệnh SARS năm 2003 - đã tỏ ý nghi ngờ về việc ở Trung Quốc có tới 70.000 người nhiễm virus cúm H1N1, song đến nay mới có 53 người tử vong.

Theo ông Trung Nam Sơn, nhiều khu vực hiện không xét nghiệm các ca tử vong do viêm phổi nặng và các bệnh nhân chỉ được điều trị như nhiễm viêm phổi thông thường mà không nghi vấn.

Đầu tháng này, Bộ Y tế Trung Quốc đã thông qua phương pháp mới thống kê số ca tử vong do cúm H1N1. Theo đó, khi một người bị xác nhận nhiễm cúm này sau đó qua đời, sẽ được coi là tử vong vì H1N1, bất kể có phải do các nguyên nhân khác hay không.

Bộ Y tế Trung Quốc cho rằng phương pháp cũ về thống kê người tử vong do cúm H1N1 chỉ tính đến căn bệnh mà họ mắc phải từ trước, nên không cho nguyên nhân tử vong là do cúm H1N1, vì vậy số tử vong do cúm này ở Trung Quốc thấp.

(Theo TTXVN)