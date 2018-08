Theo báo cáo về hàng hóa và thực phẩm nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn, do Cơ quan Thanh tra và Kiểm dịch, Kiểm soát chất lượng Trung Quốc vừa công bố, chỉ trong tháng 6 đã có 402 tấn sữa không an toàn bị hoàn trả hoặc tiêu hủy.

Chinadaily cho biết con số này vượt xa mức 22 tấn của tháng tư và 27 tấn của tháng năm. Nó cũng lớn gấp 10 lần so với số 40 tấn thu hồi tháng 6/2009.

Trong số các sản phẩm thu hồi đợt này, 99,8% là sữa công thức. Chúng được nhập từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như New Zealand, Singapore, Mỹ, Australia, Pháp và Đài Loan. Các sản phẩm này kém an toàn do chứa khuẩn gây nhiễm trùng, hoặc vượt quá lượng nitrit, kẽm và tổng vi khuẩn.

Một vài chuyên gia nhận định hầu hết các công ty sữa không nhập các sản phẩm kém chất lượng về Trung Quốc, bởi chỉ một vụ việc nhỏ có thể gây tổn hại uy tín cũng như tốn kém trong việc thu hồi, tiêu hủy. Tuy nhiên, do tâm lý sính ngoại ngày càng tăng của người dân nước này, nên không tránh khỏi sẽ có sữa kém chất lượng bị tuồn vào.

T. An