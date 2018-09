Đa số đồ chơi bán trên thị trường Việt Nam hiện là hàng Trung Quốc, không có dấu hợp chuẩn. Ảnh: Hoàng Hà.

Quy định này nằm trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhằm làm giảm các rủi ro liên quan đến an toàn, sức khỏe của trẻ em.

Quy chuẩn cũng quy định rõ những yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là hợp chất hữu cơ độc hại (chất lỏng và formaldehyt) có trong đồ chơi.

Cụ thể, chất lỏng chứa trong đồ chơi trẻ em không được có độ pH nhỏ hơn 3 hoặc lớn hơn 10. Các chi tiết vải dệt không được chứa formaldehyt tự do và formaldehyt đã thủy phân vượt quá 30 mg trên một kg. Các chi tiết gỗ liên kết bằng keo dán không được chứa formaldehyt giải phóng vượt quá 80mg trên một kg.

Đối với các loại đồ chơi dùng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V.

Các bộ phận trong đồ chơi trẻ em nếu được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có khả năng gây điện giật và các dây dẫn, cáp điện nối đến các bộ phận này phải được cách điện để ngăn ngừa rủi ro điện giật.

Việc đánh giá, chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất.

Hiện nay, đồ chơi trẻ em được bán trên thị trường chủ yếu là hàng Trung Quốc. Các sản phẩm này hầu như không ghi rõ được làm từ thành phần gì, chứa chất gì, thậm chí nhiều đồ chơi không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Phương Vũ