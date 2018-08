Dấu hiệu hôn nhân của bạn đang thiếu sex

Bài dưới đây là chia sẻ của Marie Wellmond, một cây viết của chuyên trang tham vấn, hỗ trợ các vấn đề hôn nhân Marriage Helper (Mỹ) về tác động tiêu cực khi bị vợ/chồng từ chối tình dục và cách khắc phục tình trạng này.

Một phụ nữ tìm đến và kể với tôi về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt của chị. Chị đã cho phép tôi chia sẻ lại câu chuyện của mình với hy vọng những người khác có thể học được bài học đáng giá từ đó. Tôi sẽ sử dụng tên giả để bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng của mình. Hãy gọi cặp vợ chồng này là Emily và Phillip.

"Vài năm gần đây, tôi vô cùng đau khổ trước phản ứng của chồng với chuyện phòng the", chị Emily bắt đầu câu chuyện.

Vợ chồng chị đều ở độ tuổi 40, có con đã vào đại học. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ có mối quan hệ tốt đẹp vì nhìn chị rất hấp dẫn. Tôi không thể đoán được rằng chồng chị, anh Phillip, lại không thích gần gũi một người vợ như thế. Hóa ra chẳng phải chỉ đàn ông mới phải đương đầu với chuyện bị bạn đời từ chối sex?

"Thực ra, chuyện này không phải luôn như vậy. Thực tế là, trước đây, tình hình hoàn toàn đảo ngược. Mỗi lần nằm xuống giường, khi chồng chạm vào người, tôi thường cố đẩy anh ra, lúc thì do tôi quá mệt, khi là đang căng thẳng, không có hứng hoặc vài lý do khác", chị Emily kể.

Chị nói tiếp: "Có hai điều khiến trái tim tôi tan vỡ khi bị chồng khước từ chăn gối trong hai năm qua. Thứ nhất, những cảm xúc tồi tệ do việc này mang lại và thứ hai, tôi nhận ra rằng chồng đã nói thật khi miêu tả anh ấy đã cảm thấy như thế nào khi bị như vậy, vào những năm trước. Anh ấy nói rằng, việc đó khiến anh cảm thấy mình thật xấu xí, không được cần đến và không được yêu. Chồng tôi còn diễn tả vài điều khác mà anh ấy cảm nhận như cảm thấy bẽ bàng và có cảm giác tôi không còn thấy anh hấp dẫn nữa. Tôi nhớ rằng khi ấy mình đã tròn mắt ngạc nhiên và nghĩ rằng điều duy nhất thực sự khiến anh ấy khó chịu khi bị khước từ là không được giải tỏa nhu cầu. Tôi đã sai".

Nói đến đây, chị Emily không cầm nổi nước mắt và phải mất vài phút sau chị mới tiếp tục được câu chuyện. Người phụ nữ này nói rằng chị không buộc tội chồng đang trả thù mình. "Thi thoảng, tôi bước ra khỏi phòng tắm, với chiếc khăn hờ hững trên người trong khi chồng đang đánh răng hay cạo râu nhưng anh ấy thậm chí chẳng để ý chút nào tới sự có mặt của tôi. Tôi nhận ra gương mặt mình trong gương cũng giống như của anh 10 năm trước. Tôi hoàn toàn cảm thấy mình thật xấu xí, không được cần đến và không được yêu thương. Tôi có cảm giác cơ thể mình không xứng đáng được anh chú ý. Hẳn anh đã cảm thấy y như vậy 10 năm trước khi anh thấy tôi chăm chú vào việc làm đẹp hơn là cơ thể không mảnh vải của chồng khi bước ra từ phòng tắm", chị Emily nhớ lại.

Nhưng, chị cho biết, chồng chị hành xử đẹp với chuyện này hơn chị. "Có lẽ bởi vì anh đã biết cảm giác đó thế nào. Anh ấy không chế nhạo hay buộc tội tôi là 'lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm muốn chuyện đó'. Thực tế, anh ấy xin lỗi vì đã nói 'không' với tôi. Thỉnh thoảng chồng vẫn phản ứng lại bằng cách ôm tôi nhưng sự từ chối tử tế thì vẫn là từ chối. Thật nhục nhã khi phải van nài nhưng tôi đã bước vào vị thế có thể sẵn sàng thử mọi cách. Tôi thậm chí tự trách mình. Có lẽ nếu tôi không gây khó cho anh những năm trước thì anh sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tôi thật ngốc", chị kể.

Emily nói rằng, thực ra, trước đây chị cũng từng cảm thấy thích thú khi hai vợ chồng quan hệ. "Tôi nói 'có' với việc giặt giũ, rửa bát, lau dọn, đến phòng tập nhưng vì vài lý do, tôi lại quá mệt mỏi để sex, ngay cả khi tôi thích việc đó. Nhìn lại thời điểm đó, tôi nhớ mình đã cảm thấy gần gũi với chồng thế nào sau mỗi lần 'yêu' và niềm đam mê nóng bỏng ra sao khi chúng tôi làm chuyện đó. Tôi không biết tại sao mình dường như đã quên tất cả và lại gây khó dễ cho chồng. Tôi đã ném bỏ những thứ giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn và từ chối làm điều mang đến niềm vui cho chồng. Bây giờ, tôi ở vị thế ngược lại và tôi khốn khổ bởi cảm giác mình thật tệ và thấy có lỗi vì những điều đã làm với chồng những năm trước", chị bày tỏ.

Câu chuyện của vợ chồng chị Emily thực sự không hiếm. Những điều dưới đây là điều tôi đã nói với người phụ nữ này và cũng muốn chia sẻ với tất cả các cặp vợ chồng - những người đã rơi vào tình huống đó hoặc may mắn hơn, nếu chưa, thì hãy biết cách tránh:

Nếu bạn là người bị từ chối sex

Tôi thực sự thấy đáng tiếc vì những điều bạn đã phải trải qua. Tôi khuyến khích bạn đưa bài báo này cho vợ/chồng mình đọc vì tôi tin nó sẽ hữu ích. Có vẻ như bạn đời không thấy rằng việc từ chối sex cũng giống như việc tuyên bố bạn không còn cuốn hút như trước nữa. Đó là sự vô tâm nhưng nó nhiều khả năng là do sự thiếu hiểu biết và đó là điều tôi thực sự hy vọng mình có thể giúp bằng cách chia sẻ câu chuyện của Emily. Hãy kiên nhẫn và khiến sex trở thành một niềm vui đặc biệt với bạn đời. Hãy xem lại những lý do họ từ chối. Nếu có thể, bạn càng có nhiều cuộc yêu với bạn đời thì càng có nhiều khả năng giúp anh/cô ấy có lại ham muốn. Hơn tất cả, tôi muốn bạn tìm đọc một cuốn sách miễn phí trên mạng có tên How To Stop A Sexless Marriage.

Nếu bạn là người từ chối sex với bạn đời

Hãy thực sự chú ý tới những điều tôi sắp nói dưới đây. Rõ ràng, vợ/chồng là người bạn không nên từ chối, phớt lờ hay hạ thấp. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, không chỉ có chất lượng mà cả số lượng cuộc yêu, sẽ mang lại cảm xúc hạnh phúc, gắn bó, gần gũi giữa vợ chồng. Quan hệ tình dục thường xuyên và đầy đam mê là điều cực kỳ tốt cho hôn nhân của bạn.

Nên đặt bạn đời lên trước bản thân. Cuộc đời luôn có những thăng trầm, thay đổi. Bạn có thể viện các lý do để từ chối sex như trách nhiệm chăm sóc con, công việc, căng thẳng... nhưng liệu tháng sau, năm sau, bạn sẽ không phải bận tâm tới những điều đó để dành ưu tiên cho bạn đời? Và biết đâu, khi ấy, vợ/chồng bạn đã chẳng còn ham muốn nữa, thậm chí thay vào đó là cảm xúc oán giận, xa cách hay đơn giản là họ đã tìm được những cách khác để xoa dịu bản thân khi bị bạn từ chối. Hãy xem xét kỹ lời chia sẻ dưới đây của Emily:

"Khi bị chồng từ chối, tôi không lập tức cảm thấy bị hạ bệ cái tôi của bản thân hay tức giận bởi không có được cái mình cần. Những cảm xúc đó thường đến sau. Điều tôi cảm thấy ngay lập tức là tôi không được yêu và không được cần đến. Sau đó tôi nhận ra chính tôi đã huấn luyện để anh ấy không cần mình. Tôi đã làm điều đó bằng cách cho anh ấy hai lựa chọn: Một là bị tổn thương, hai là tìm ra một cách để phớt lờ ham muốn của bản thân cho tới khi không còn có hứng gì với tôi nữa".

Tôi biết bạn không muốn vợ/chồng mình cảm thấy "không được yêu thương và cần đến", nhưng tôi muốn nói với bạn rằng nếu bạn thường xuyên từ chối sex với họ thì đây chắc chắn là điều bạn đời cảm thấy. Và, không may là, đó chính là tác động của việc bị chối từ đến hôn nhân. Qua thời gian, nó ngày càng tệ và sẽ tạo ra khoảng cách lẫn sự oán giận. Ở thời điểm nào đó trong tương lai, có thể bạn sẽ không hối tiếc khi từng cố làm cho xong việc nhà hay không dành thêm 20 phút để ngủ nhưng bạn chắc chắn sẽ tiếc nuối việc đã khước từ người luôn ở bên và chia sẻ cả cuộc đời với mình.

Tôi viết điều này để khích lệ bạn hãy mang những điều tươi mới, sự gắn kết và thân mật trở lại cuộc hôn nhân của mình bằng cách luôn ưu tiên sex và sự trọn vẹn của mình với bạn đời, về cả tinh thần và thể xác.

Vương Linh (Theo Marriage Helper)