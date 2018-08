'Đọc' ngôn ngữ cơ thể của chàng / 'Giải mã' ngôn ngữ cơ thể của phái đẹp

Dù có thể bạn không cố ý nhưng cơ thể bạn đang đưa ra những thông điệp rất rõ ràng mà vô tình bạn không nhận ra. Hãy đọc kỹ những giải thích dưới đây để làm chủ ngôn ngữ cơ thể mình:

Ảnh: telegraph.

Biểu hiện không hào hứng: Chạm hay day day sống mũi sẽ đưa ra thông điệp “tôi không muốn có mặt ở đây”.

Lo lắng: Tự sờ vào cổ hay vuốt vào cạnh cổ thể hiện bạn đang lo lắng khi trò chuyện.

Tự trấn an: Bắt chéo hai tay trước ngực như đang ôm lấy chính mình, thể hiện bạn đang tự trấn an.

Bực mình: Chống nạnh, mắt nhìn xuống, nhíu mày là thể hiện sự tức giận.

Ý nghĩa các phản ứng bằng cơ thể:

1. Trong buổi hẹn đầu tiên:

Nên: Hãy ngồi ngả về đằng trước một chút và hơi nghiêng đầu để thể hiện bạn quan tâm và muốn tâm sự về những gì chàng nói.

Tránh: Tránh xoa tay xoa chân (thể hiện sự không thoải mái), không ngồi chéo chân, vắt chân qua gối hay mắt cá (thể hiện bạn thích sống khép kín).

Theo Joe Navarro, cựu nhân viên FBI và là chuyên gia giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ, tác giả cuốn sách What every body is saying, một người đàn ông thích bạn thể hiện đúng như những cử chỉ của bạn. Chàng sẽ không nắm chặt tay bạn nếu bạn nắm tay chàng hờ hững, sẽ không hét lên khi bạn nói nhẹ nhàng, không lùi lại khi bạn tiến lên. Nếu chàng nhìn vào mắt bạn, ngả người về trước và chốc chốc lại chạm vào tay bạn, chắc chắn chàng đang rất vui khi trò chuyện với bạn.

Còn theo tiến sĩ John Gottman, nguyên giáo sư tâm lý học ĐH Washington, đồng sáng lập Viện Gottman, nếu chàng hay sờ mặt, vuốt tóc, xoa râu, và không nhìn bạn thì có nghĩa chàng đang trầm ngâm một mình chứ chẳng chú ý gì tới bạn. Giáo sư John Gottman đã nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể trong nghiên cứu của ông về hôn nhân và các mối quan hệ.

2. Khi đi phỏng vấn xin việc

Nên: Theo Navarro, người thường xuyên tư vấn cho các doanh nghiệp: các ứng viên nên đi vào phòng nhanh gọn - cho thấy sự hào hứng và khả năng hoàn thành công việc. Hãy bắt tay nhanh (bằng một tay và không rung lắc) và dùng lực tương đương lực của người phỏng vấn.

Khi ngồi cần ngồi trực diện với người phỏng vấn: Bạn có thể bắt chéo hai chân nếu thấy thoải mái, nhưng nhớ để mũi chân hướng tới phía người phỏng vấn, mũi chân hướng đi chỗ khác sẽ thể hiện sự không thoải mái. Hơi ngả về trước và đặt tay lên bàn, hướng về phía người phỏng vấn, giấu tay thể hiện sự lo lắng, chán hay thiếu tự tin. Bạn có thể cử động tay nếu muốn. Tuyệt đối không cứng đơ người.

Nếu người phỏng vấn ngả người ra đằng trước, gật đầu khi bạn nói có nghĩa họ đang quan tâm tới điều bạn nói.

3. Khi tranh luận với chồng

Nên: Thay vì ngồi chiếu tướng thể hiện sự đối kháng, hãy ngồi cạnh chàng.

Tránh: Theo tiến sĩ Gottman, không nên ngồi quá gần vì chàng cần có không gian riêng. Cho dù chàng là người có lỗi, không nên chỉ tay vào mặt chàng - thể hiện sự đổ lỗi và phê phán. Nếu bạn có lỗi cũng không nên nhìn chằm chằm xuống nền nhà bởi nó sẽ khiến người ta cho rằng bạn đang tìm cách phòng thủ.

Theo tiến sĩ Gottman, khi tranh luận bắt đầu trở nên căng thẳng, đàn ông sẽ không nhìn thẳng vào mắt bạn và các cơ trên cơ thể căng ra. Nếu chồng bạn giữ tay trước cổ, nó thể hiện chàng đang phòng thủ. Lúc này bạn nên dịu giọng nếu muốn cải thiện tình thế. Nếu chàng kiên quyết không nhìn bạn, hãy nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng để có được sự chú ý. Nếu chàng quay lại, nhìn vào mắt bạn hay cũng chạm vào người bạn, đó là dấu hiệu tích cực.

Khánh Vy (Theo womansday)