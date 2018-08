Bé Như Ý mới 9 tháng tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, bị mẹ ruột, ông bà ngoại và người tình của mẹ hành hạ, đánh đập khắp người đầy thương tích. Người thân cho rằng cháu sinh ra dưới ngôi sao xấu nên đem lại nhiều điều không may mắn cho gia đình, phải đánh để bớt xúi quẩy. Hàng xóm chứng kiến việc bé bị hành hạ quá bức xúc báo chính quyền địa phương can thiệp.

Bé được đại diện chính quyền, Hội phụ nữ địa phương cứu khỏi tay người mẹ là Nguyễn Thị Xuân Lan, đưa đến bệnh viện Lai Vung cấp cứu rồi chuyển tới bệnh viện đa khoa Đồng Tháp điều trị. Sức khỏe cháu đang dần hồi phục.

Bé Như Ý thương tích đầy mình đang điều trị tại bệnh viện, thỉnh thoảng mới được mẹ cho bú nên ôm vú mẹ ngủ ngon lành. Ảnh: Đ.P.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu cho biết, địa phương quyết định tước quyền làm mẹ của Xuân Lan là vì người mẹ này không hề quan tâm đến việc chăm nuôi con. Thậm chí trong những ngày chăm sóc bé Như Ý ở bệnh viện, khi bé đói và khát sữa, người mẹ vẫn thản nhiên bỏ mặc cho con khóc đến khản tiếng.

Chủ tịch UBND xã Long Hậu cho biết, gia đình Lan vốn khá giả, sống ở ấp hiền lành không gây tai tiếng. Cô gái lấy chồng Đài Loan và theo về nước chồng, đến khi có bầu thì về quê sinh bé Như Ý. Người chồng rất ít khi thăm con. Còn ông Tạ Văn Hội, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cũng nhìn nhận, đây là vụ hành hạ con tàn bạo mất tính người. "Khi nghe xã báo vụ việc và nhìn ảnh cháu sưng phù, lở loét toàn thân, tôi không tin nổi trên đời này có người mẹ, người bà nào tàn nhẫn đến thế. Cháu còn bé quá, làm sao biết tránh đòn roi hay kêu cứu. Tôi không hiểu cô Lan làm mẹ mà đành lòng nào hành hạ con man rợ như vậy. Huyện đã chỉ đạo công an huyện phải làm sáng tỏ vụ này, vì sao mà gia đình họ đối xử con cháu như thế”, ông Hội nói.

Theo ông Hùng, nhiều người chăm sóc bệnh nhân ở viện thấy Lan bỏ mặc bé Ý khóc vì đói đã phản ứng gay gắt, thậm chí chửi mắng, thì người mẹ mới chịu cho con bú một chút. Quá phẫn nộ và nóng lòng thương bé, nhiều bệnh nhân đã tự góp tiền mua sữa nhờ cán bộ y tế pha cho bé Ý uống.

Ngoài ra, một lý do nữa để chính quyền địa phương quyết định không cho mẹ và bà ngoại chăm sóc cháu Như Ý, là ngày 21/9 công an huyện Lai Vung đã quyết định khởi tố vụ hành hung bé, tạm giữ 3 người là mẹ Xuân Lan, ông bà ngoại Nguyễn Văn Kiết và Trần Thị Hạnh. Trước đó, nhân tình của Lan là Lê Thành Tám (đã có vợ con) cũng đã bị công an tạm giữ vì tham gia đánh bé Ý, còn dùng điện thoại ghi hình lại.

Theo cơ quan điều tra, Tám thừa nhận việc đánh bé Như Ý. Anh ta cho biết ban đêm ngủ ở nhà Xuân Lan nhưng không quan hệ được vì bé cứ khóc, nên bực tức cùng người mẹ đánh cho cháu sợ mà nín khóc. Tám cũng khai, do xem tướng số thấy cháu Như Ý khắc với người thân dẫn đến chết chóc nên phải đánh để thay vận số.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ hai điện thoại di động của gia đình Lan, trong đó có lưu nhiều đoạn hình ảnh cháu Như Ý bị đánh. Công an đang chờ kết quả giám định thương tật của bé Ý từ bệnh viện, củng cố hồ sơ khởi tố.