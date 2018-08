Ngoại tình tư tưởng để cố 'yêu' chồng / 6 điều phụ nữ quan tâm nhất trong 'chuyện ấy'

Tôi phải làm thế nào để xua tan ám ảnh này và tập trung vào cuộc yêu với chồng? (Minh)

Ảnh minh họa: Smh.com.au.

Trả lời:

Trước hết, bạn nên biết rằng nghĩ tới người yêu cũ khi đang quan hệ tình dục với người mới là điều khá phổ biến, vì thế hãy dập tắt ngay cảm giác tội lỗi nếu nó xuất hiện trong lòng. Điều gì đang xảy ra với bạn? "Bằng cách nhớ lại người cũ trong phòng ngủ, bạn đang so sánh giữa chồng bạn và anh ta, có thể vì bạn nhớ tới những trải nghiệm ân ái đẹp hơn hay những cảm xúc gắn kết mạnh mẽ hơn với người xưa", tiến sĩ Scott Haltzman, chuyên gia về tình dục của Redbook, tác giả cuốn sách Bí mật của người đàn ông có vợ hạnh phúc (The Secrets of Happily Married Men) phân tích.

Nhưng đừng lo lắng, điều này không có nghĩa là bạn cưới nhầm chồng! Người ta hay lý tưởng hóa và đánh giá quá cao mối quan hệ cũ. Nhưng thực sự không công bằng khi so sánh một chàng trai bạn hẹn hò nhiều năm trước hay một người tình chớp nhoáng với người đàn ông đã cam kết chia sẻ cả đời cùng bạn.

Nếu bạn cảm thấy chồng mình quá vội vàng khi hành sự, hãy để chàng biết. Bằng cách thể hiện hay trò chuyện, hãy để đức lang quân biết làm thế nào anh ấy có thể khiến bạn hạnh phúc hơn. Ngoài ra, hầu hết mối quan hệ lâu dài thường bị nhàm chán, giảm hứng thú, và mọi vấn đề bắt đầu từ đây.

Để thay đổi tần suất bạn nhớ về người yêu cũ và lấy lại niềm đam mê với chồng, hãy thêm gia vị vào đời sống phòng the cũng như mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Thử "yêu" ở một nơi mới, cả hai rủ nhau đi chơi, cùng thực hiện trò tàu lượn trên cao, hay đăng ký làm tình nguyện viên một chương trình nào đó... Bất kỳ trải nghiệm mới nào cũng có thể củng cố tình cảm của hai người và giúp bạn nhớ lại lý do mình từng thấy ông xã là anh chàng đáng yêu, hấp dẫn.

Vương Linh