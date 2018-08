Mong ước hỗ trợ trẻ em nghèo có một cuộc sống ấm no, đủ chất dinh dưỡng chiếm số lượng lớn trong những điều ước của độc giả gửi về chương trình. Hầu hết các bài dự thi đều bày tỏ sự thương cảm với các em. Nhiều bé còn nhỏ tuổi đã phải đối mặt với mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Đa phần trẻ em người dân tộc vùng cao còn thường xuyên sống trong cảnh cơm không có ăn, áo không có mặc...

Độc giả Đoàn Thị Linh, sinh ra và lớn lên ở huyện Đồng Văn, Hà Giàng chia sẻ, giữa cái rét 3-5 độ C, các em nhỏ ở đây vẫn hồn nhiên vô tư với bộ quần áo mỏng manh. Cô hy vọng mùa xuân này, nhiều chăn ấm, sách vở, lương thực hay đơn giản chỉ một đôi dép, cái mũ... sẽ đến với các em.

Thương tâm hơn, đến thăm học sinh trường tiểu học nội trú Kim Bon (xã Kim bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), nhiều người còn xót lòng khi thấy các em co ro trong áo mỏng, chân đất đỏ ửng. Thèm ăn là cảm giác chung của những em học trò nơi đây. Do đó, thịt chuột (do các em tự săn) luôn là món ăn chủ lực để bổ sung chất đạm. Độc giả Trần Thị Chính hy vọng Ban tổ chức cuộc thi "Vạn điều ước Tết" có thể hỗ trợ để các em nhỏ ở Kim Bon luôn được ăn uống đủ chất dinh dưỡng và có một cái áo ấm chống rét, một đôi giày để chống chọi với mùa đông lạnh lẽo.

Khó khăn không chỉ là tình cảnh của trẻ nhỏ vùng cao, sống ở nơi đồng bằng, 3 anh em Ngô Văn Vương, Ngô Văn Lên và Ngô Văn Huy (Tiền Giang) cũng phải đối mặt với hoàn cảnh éo le. Cha mẹ chia tay nhau, mẹ bỏ ba anh em đi biệt tích chưa một lần về thăm. Cha của em là anh Ngô Văn Quỡn làm thuê, làm mướn để nuôi 3 đứa con thơ. Năm 2007, sau một cơn bạo bệnh, anh Quỡn qua đời, để lại 3 đứa con thơ dại. Vì vậy, còn nhỏ tuổi mà các em đã phải đối mặt với cuộc sống cơm áo gạo tiền, tìm cách mưu sinh.

Và còn nhiều hoàn cảnh trẻ em nghèo thương tâm khác được độc giả chia sẻ về chương trình "Vạn điều ước Tết". Tất cả đều hy vọng đơn vị tài trợ Nestlé sẽ hỗ trợ để các em có một cái Tết ấm áp hơn cả về vật chất và tinh thần.

Trước những chia sẻ của độc giả, Ban tổ chức chương trình "Vạn điều ước Tết" và Nestlé đã lên kế hoạch thực hiện các chuyến tình nguyện, giúp các em bé nghèo bớt khó khăn. Tết này, Nestle sẽ dành hơn 66 triệu đồng để tặng quà cho trẻ em ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Ngãi; gần 83 triệu đồng để mang dinh dưỡng về với học sinh trường THCS Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An...

Tuy chương trình chưa kết thúc song Ban tổ chức đã chọn và thực hiện một số điều ước của độc giả. Mới đây, ngày 23/1, Nestlé đã trao 100 phần quà cho trẻ em tại mái ấm Truyền Tin, 85 phần quà cho các em mồ côi tại chùa Từ Hạnh, TP HCM. Trước đó, ngày 19/1, Nestlé đã mang hơn 500 suất quà là vở viết, áo ấm, thức uống dinh dưỡng Milo... đến với trẻ em thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Sau hơn một tháng thực hiện, cuộc thi "Vạn điều ước Tết" đã nhận được hàng trăm bài chia sẻ gửi về. Trong đó, hơn 200 điều ước liên quan đến hợp lệ đã được ban tổ chức chọn đăng tải. Qua từng ngày, lượng bình chọn của độc giả tại website: http://www.vandieuuoctet.com/ đều tăng mạnh, đến nay đã có gần 20.000 lượt bình chọn, tăng gấp 3 lần so với tuần trước.

Khi gửi điều ước về chương trình, độc giả cần cung cấp các thông tin về hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, địa chỉ liên hệ, tên tuổi, quê quán của cá nhân hoặc tập thể, gia đình cần hỗ trợ. Ngoài ra, bạn đọc nên đề xuất các phương án cụ thể, thời gian thực hiện để chương trình có thể hiện thực hóa ước mơ. Trên cơ sở các đề xuất, ban tổ chức "Vạn điều ước Tết" sẽ tiến hành xác minh, lập hồ sơ, duyệt phương án và quyết định số tiền hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Để bắt đầu tham gia cuộc thi, bạn đọc cần đăng ký thành viên bằng cách nhập dãy số mã vạch có trên các nhãn sản phẩm Nestle bao bì Tết (không bắt buộc phải mua các sản phẩm này và không hạn chế số lần sử dụng của dãy số mã vạch; một mã vạch có thể được sử dụng nhiều lần) và điền các thông tin cá nhân (họ và tên; email; điện thoại; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân) vào website.

Sau đó, người tham gia đăng nhập và gửi nội dung điều ước Tết cho ban tổ chức thông qua website http://www.vandieuuoctet.com/ của công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Số lượng điều ước không hạn chế, mỗi người tham gia có thể gửi nhiều điều ước.

Chương trình sẽ khép lại vào cuối ngày 3/2/2013. Độc giả hãy gửi lời ước để có cơ hội giúp đỡ các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước. Những điều ước được lựa chọn thực hiện sẽ được cấp ngân sách không vượt quá 100 triệu đồng, chi tiết xem tại đây.

Xuân Ngọc