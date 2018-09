Người tuổi Mão năm 2018 có nguồn thu nhập ổn định từ lương, nên người làm công sẽ thuận lợi hơn, chỉ cần chăm chỉ, ch​ịu khó là được. Với người kinh doanh, đầu tư, nên chủ động tích cực, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Do vượng về đào hoa, nên người chưa kết hôn cũng nên nắm lấy cơ hội của mình.

Sự nghiệp

Gặp quý nhân hỗ trợ trong năm 2018 nên người tuổi Mão có sự nghiệp thuận lợi, tuy có chút khẩu thiệt thị phi do ảnh hưởng của sao xấu. Sự phát triển của chính tài mang lại ảnh hưởng trong học hành, thi cử hay thăng tiến, người nào cần học hành thi cử nâng cao kiến thức cần tập trung nhiều hơn.

Tuy có thuận lợi, nhưng cũng không nên manh động, cần để ý đúng thời cơ tốt nhất, đừng để khi cơ hội đến mà mình lại trong thế bị động, sẽ đánh mất thành quả của mình.

Tài vận

Tài vận chủ động đến cửa, nhất là những người làm công ăn lương, miễn là chịu khó, cẩn trọng trong công việc. Tuy vậy do tác động của sao tiểu hao, nên thu nhập khá mà mất đi cũng tương đối. Nếu chủ động dùng vào sửa sang, trang trí nội thất nhà cửa thì cũng đỡ phần nào.

Với những người tuổi Mão làm ăn hay kinh doanh bên ngoài, có thể thử đầu tư mua cổ phần hay chứng khoán, sẽ thu được một khoản không nhỏ.

Tình cảm hôn nhân

Chuyện tình cảm chỉ thuận lợi với người tuổi Mão chưa kết hôn. Người đang độc thân có nhiều tin vui, tuy vậy cũng dễ thất bại vì "đứng núi này trông núi nọ", tốt nhất hãy tập trung vào một đối tượng mà thôi.

Nếu thực sự hai bên yêu thương nhau thì khả năng tiến tới hôn nhân của người tuổi Mão là rất cao trong năm 2018, dù có gặp khó khăn trong công việc, ngăn cản của gia đình, hay dọa dẫm của người khác. Người tuổi Mão đã kết hôn cũng thuận lợi, không có trục trặc gì.

Sức khỏe

Có tổn hại đối với người tuổi Mão, nhất là có bệnh về hô hấp, bệnh về phổi. Bệnh cũ nếu có cũng dễ tái phát. Ngoài ra về sức khỏe tổng quát không có gì đáng lưu tâm, chỉ cần chăm lo cho sức khỏe là ổn.

- Người tuổi Mão sinh năm 1963

Có nhiều cơ hội phát triển trong nghề nghiệp, có thể thử thêm những lĩnh vực mới. Tuy vậy do công việc bận rộn, nên trong cuộc sống cũng có không ít áp lực, thời gian nghỉ ngơi không đầy đủ, tinh thần cũng giảm sút, dễ cáu gắt, không vui. Gia đạo có nhiều chuyện xảy ra, nhất là hay phải lo lắng cho các vấn đề của con cháu trong nhà. Thay đổi nội thất, đổi mới một số cách bố trí cũng là một cách hóa giải đơn giản giúp cải thiện môi trường sống.

- Người tuổi Mão sinh năm 1975

Là một năm thuận lợi với nhiều thay đổi mới, kể cả với người làm công hay kinh doanh tự do, do được quý nhân phù trợ. Về tình cảm lưu ý tránh những cám dỗ bên ngoài, do được sự quan tâm quá nhiệt tình của người khác giới. Sức khỏe chủ yếu cẩn trọng hơn với bệnh xương khớp, chú ý giữ ấm vào những hôm lạnh trời.

- Người tuổi Mão sinh năm 1987

Có nhiều ý tưởng hay trong sự nghiệp, tuy vậy nội bộ có nhiều mâu thuẫn, cần giữ vững lập trường, có quan điểm trung lập, tránh sa vào tranh chấp. Ngoài ra năm nay bạn dễ có những tranh chấp bất hòa trong cả gia đình, tập thói quen nhường nhịn, không nên tranh cãi vì những chuyện không đâu. Người đã kết hôn dễ sa vào mối tình tay ba, cần giữ vững lập trường.

Hóa giải

Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Mão nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Văn thù Bồ tát. Mặc trang phục, trang sức gồm các màu xanh như lam ngọc, ngọc hải lam, tùng thạch, Sapphire, đá amazon, thạch anh linh, mã não xanh… sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong thủy Ngũ hành

TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD