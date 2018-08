vận mệnh người tuổi tý năm 2016

Vận mệnh người tuổi Tý năm 2015

Người tuổi Tý sinh vào các năm 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. Do tác động của năm 2016 mà người tuổi Tý trở nên nhạy bén, mẫn cảm, nhưng tư duy lại phức tạp, tính tình hay thay đổi. Do đó, tâm tư của người tuổi Tý trong năm này cũng không ổn định, dễ có cảm giác khó hiểu, không an toàn. Chẳng hạn như không tin vào người mới gặp, nghi ngờ cảnh giác với mọi người, có tâm lý bài trừ những thứ mới, hoặc không thích môi trường hoàn cảnh mới lạ...

Ngoài ra, người tuổi Tý năm nay cũng rất cảm tính, mọi vui buồn hỷ nộ ái ố đều dễ dàng bộc lộ. Hàng ngày, họ hay để cho tình cảm tâm tư điều khiển, chi phối, nhất là khi gặp người thân quen hoặc cảm thấy tin tưởng thì sự thay đổi tâm tư của người tuổi Tý càng rõ rệt.

Sự nghiệp: dù bạn đang đi học hay đã đi làm, làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì năm nay bạn đều dễ được mọi người tin tưởng, giao cho trọng trách lớn, có cơ hội để thể hiện tài năng, sở trường của mình. Ngoài ra, do tác động của năm mà công danh, sự nghiệp năm nay có xu hướng liên quan nhiều đến sự vất vả, bôn ba. Do đó, bạn cần có tâm lý chuẩn bị, tích cực hành động hơn và cũng không được nhụt chí. Nhiều khi những cố gắng cả về công sức lẫn thời gian mà đôi chỉ nhận được câu khen ngợi mà thôi. Để có hiệu quả tốt hơn, bạn nên chuẩn bị trước, có kế hoạch rõ ràng, đồng thời tìm cách phát huy hiệu quả, năng suất để tránh lao tâm khổ tứ vô ích.

Tài vận: Do sao Chính tài có chứa nguồn năng lượng xấu nên về tài vận nhất là của những người làm công ăn lương hay mới khởi nghiệp thường là hiện tượng tay trắng lập nghiệp, hoặc vất vả bôn ba kiếm tiền, làm cho tâm lý luôn có kiểu "sao khó kiếm tiền vậy". Do tác động của sao Thê tài, nên người làm kinh doanh cũng không có lợi nhuận khả quan, dù đầu tư lớn cũng thu về chẳng được là bao. Do đó, người tuổi này cần lưu ý hơn về quản lý tài sản, luồng tiền, tránh đầu tư vào các hạng mục có rủi ro cao.

Sức khỏe: Do tác động của các sao liên quan đến sức khỏe, năm nay người tuổi Tý cần lưu tâm đến các bệnh vùng bụng như viêm loét dạ dày, đầy hơi, ăn không tiêu, trào ngược... Tuy vậy, do có nguồn năng lượng tích cực nên về tổng thể sức khỏe không có vấn đề gì hệ trọng.

Tình yêu hôn nhân: Người yêu hay bạn đời của người tuổi Tý năm 2016 sẽ cảm thấy không yên tâm vào tình yêu, không có cảm giác an toàn khi hai người xa nhau, do đó cơ hội hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn. Họ làm gì cũng dựa vào bạn, coi trọng ý kiến của bạn. Tuy họ làm cho bạn có cảm giác được tôn trọng, nhưng ngoài việc hưởng thụ vị ngọt tình yêu thì nam giới tuổi Tý sẽ có cảm giác hơi bị gò bó, muốn được tự do.

Ảnh: Azg168.

Cụ thể:

- Người tuổi Tý sinh năm 1960: Tài vận năm nay kém hơn năm trước, kiếm được bao nhiêu thì cũng dễ mất mát, nên chuyển hướng vào mua sắm đồ vật có giá trị để bảo toàn tài sản, như vậy cũng tránh bị phá tài. Khi bạn bè người thân vay mượn, nên tùy theo sức của mình, chứ không nên đi vay mượn hộ vì năm nay có khả năng phá tài, mất tiền của.

Tuổi Canh Tý năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, sự nghiệp có biến động, tâm lý chán nản, phiền muộn, dễ buông xuôi. Cần biết nghỉ ngơi hợp lý, thư giãn, không nên nôn nóng mới giảm bớt được áp lực. Phá tài chủ yếu do bị vay mượn hoặc dùng tiền không hợp lý, do đó cần hết sức cảnh giác, tránh để bị lừa.

Về sức khỏe, có ảnh hưởng về phần đầu, như đau đầu, mất ngủ, hay lo buồn. Về ăn uống, cần hạn chế thức ăn cay nóng, dầu mỡ gây kích thích dạ dày để phòng viêm loét.

- Tuổi Tý sinh năm 1972: Năm 2016 sẽ là năm thuận lợi về học hành cũng như sự nghiệp, công việc khá thuận lợi của các bạn. Nhưng cho dù sự nghiệp đang lên, mọi điều thuận lợi cũng nên tranh thủ thời gian có lợi cho học hành này mà bổ sung kiến thức, nhất là nâng cao kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công việc.

Nam giới dễ mắc vào đào hoa, nhưng cũng là thoảng qua, không nên quá sa đà. Ngoài ra, năm nay nếu phải đi xa hay đi công tác, cần lưu ý dễ mất hay thất lạc hành lý, cũng như bị lỡ chuyến. Năm nay cũng có khẩu thiệt thị phi, nhiều phiền toái. Tuy công việc thuận lợi, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy bế tắc, chưa được như ý, nhất là dễ bị tiểu nhân phá đám, khó mà phát huy hết tài năng của bản thân. Vì vậy các bạn cần chú ý quan sát nhiều hơn, nhất là tránh tranh cãi với phụ nữ, làm người khác tổn thương bản thân mình cũng không thuận.

Việc gia đình cần bình tĩnh xử lý, tránh nôn nóng, hấp tấp. Nên dành thời gian hơn cho gia đình, nhất là cùng vợ con đi du lịch nghỉ ngơi, để giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống.

- Tuổi Tý sinh năm 1984: Năm nay bạn có nhiều khám phá cũng như ý tưởng mới trong công việc cũng như trong tình cảm đều có chuyện mới. Tuy vậy công việc cần tự tay làm, không nên tìm cách đẩy cho đồng nghiệp, như vậy mới có kết quả tốt đẹp. Trường khí của năm giúp bạn có tư duy tỉnh táo, nhạy bén, biết nhìn rõ hướng đi của mình, nên tranh thủ xây dựng mục tiêu, mạnh dạn theo đuổi. Làm việc không nên chủ quan, tránh để công việc ảnh hưởng đến tâm tư bản thân, từ đó làm xấu đi các mối quan hệ của mình.

Năm 2016 này, người làm trong lĩnh vực kỹ thuật sẽ có lợi hơn, tuy cũng khá vất vả, nhưng thành quả thu về lại khả quan. Dù năm nay có lợi cho cả Chính tài (tài sản chính như lương) và Thế tài (tài sản ngoài, bổng lộc), nhưng cũng chỉ nên tập trung vào nghề nghiệp chính của mình, không nên đua đòi kinh doanh đầu tư lĩnh vực mới.

Về sức khỏe, cần lưu ý đến sự cố bất ngờ ngoài ý muốn, nhất là chân tay. Những bạn còn độc thân gặp nhiều áp lực của gia đình, bè bạn và bạn nào sợ lập gia đình sẽ còn chịu nhiều áp lực hơn.

- Tuổi Tý sinh năm 1996: Những bạn đã lên kế hoạch cho mình, lại được cha mẹ dày công vun đắp và bồi dưỡng, sẽ có một năm thuận lợi, nhất là trong học hành hay sự nghiệp. Nhưng năm nay dễ có tranh chấp với người cùng tuổi, nên học cách kiềm chế, không đổ lỗi cho người khác. Về sức khỏe, dễ có bệnh hay trục trặc đường răng miệng, hoặc cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang.

Hướng hóa giải cho người tuổi Tý năm 2016: Có thể dùng ngọc phong thủy để hóa giải phần nào những bất lợi đến với bạn. Người tuổi Tý nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Quan âm nghìn tay. Sử dụng trang phục hay trang sức đá quý màu đen, sẫm như thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não đen, đá núi lửa, saphia,... sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD