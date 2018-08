Người tuổi Tỵ sinh vào năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Vào năm 2016 do tác động của trường khí trong năm mà người tuổi Tỵ dễ tin người, hay phân tích phán đoán sự vật hiện tượng theo cảm tính, đó cũng là lý do làm tâm tư tình cảm của bạn không được tốt trong năm. Có nghĩa là, tâm tư của bạn thay đổi thất thường, vui buồn khó lường, do đó mà cũng dễ mệt mỏi cáu gắt, ảnh hưởng xấu đến công việc, xử lý vấn đề không nhanh nhạy như trước, nhất là chuyện tình cảm. Vì thế, khi buồn chán mệt mỏi tốt nhất không nên làm hay quyết định những việc hệ trọng, cũng như ca thán chỉ trích mọi người. Nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hay phá tan tâm lý cũng như môi trường u ám xung quanh.

Sự nghiệp: Năm 2016 này có lợi khi phát huy sở trường trong trạng thái hay lĩnh vực có tính chất tĩnh tại như quy hoạch, nghiên cứu, tư duy... Trong khi đó trạng thái động, có tính tích cực như kinh doanh, thi đua, quyết tâm... lại không có lợi. Do đó bạn rất dễ rơi vào trạng thái thất vọng chán chường khi có rất nhiều kế hoạch, dự kiến mà cuối cùng không thực hiện được. Nhất là khi bạn là lãnh đạo nơi công sở, không nên đặt mục tiêu quá xa vời, cũng như cần giải quyết công việc theo lý trí mới có được sự kính trọng của mọi người.

Tài vận: Tài vận năm nay đến chủ yếu từ các mối quan hệ xã hội, vì thế mà bạn cũng phải chi nhiều hơn cho các buổi giao lưu. Điều quan trọng là bạn cần biết cách cân đối sao cho hợp lý với khả năng tài chính, cũng như sức khỏe của bản thân. Các khoản tiền ngoài lương như thưởng, làm thêm... năm nay không thực sự thuận lợi, đều cần phải nỗ lực tích lũy mới có được. Vì thế năm nay chi tiêu cần hợp lý, tránh "vung tay quá trán".

Sức khỏe: Năm nay người tuổi Tỵ cần lưu ý đến hệ thống hô hấp như cảm cúm, đau tức ngực, viêm mũi dị ứng, viêm phế quản... nhưng về cơ bản, do nhận được trường năng lượng tốt trong năm nên cũng không có gì đáng ngại.

Tình yêu hôn nhân: Do năm nay trường khí cung tình duyên bị hỗn loạn, nên dễ rơi vào trạng thái bất ổn trong hôn nhân. Với người đã có người yêu, cần vừa tránh những tranh cãi không cần thiết, vừa phải ứng xử hợp lý để tránh tâm lý chiếm hữu của đối phương. Người đã kết hôn có thể gặp một năm đầy sóng gió, nhưng điều quan trọng nhất là khi thấy mình sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cần cố gắng kiềm chế, bình tĩnh suy xét, không nên hành động theo cảm tính mà làm việc mà sau này cả hai đều hối tiếc.

- Người tuổi Tỵ sinh năm 1953: Có vận quý nhân (gặp người giúp đỡ, hỗ trợ) rất lớn vào năm nay, nên sự nghiệp vẫn tiến triển tốt. Công việc ổn định, nhưng tâm tư lại bất định, đôi lúc tư duy không tỉnh táo, thậm chí cảm thấy mình bất lực thiếu tự tin. Vì thế nên tìm bạn bè tâm sự, chia sẻ để tránh những xung động không cần thiết. Tài sản bên ngoài, về cơ bản cũng tốt do có nhiều người cung cấp thông tin kịp thời và chính xác.

- Người tuổi Tỵ sinh năm 1965: Cần có tâm lý chuẩn bị với những đổi thay bất chợt trong cuộc sống, nhất là những chuyện xuất phát từ nội bộ gia đình. Không những cần quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn phòng tránh những tranh cãi mâu thuẫn từ hàng xóm láng giềng, đặc biệt mâu thuẫn liên quan đến đất đai, nhà cửa, nguồn nước... Năm nay đi lại nhiều sẽ có lợi, khi bế tắc trong công việc, hoặc gặp nhiều việc khó xử lý, nên cùng gia đình đi du lịch nghỉ ngơi, việc đi xa lại giúp bạn xử lý được nhiều chuyện. Người làm kinh doanh nên chú ý hơn về hợp đồng, để tránh kiện tụng tranh cãi.

- Người tuổi Tỵ sinh năm 1977: Các bạn là người rất tốt với bạn bè, nhưng năm nay lại có những hiểu lầm không đâu ảnh hưởng đến tình cảm. Đồng thời do năm nay vận về tình cảm và quan hệ xã giao không thực sự thuận lợi, cần tránh so đo tính toán, so bì thiệt hơn. Sự nghiệp có đột phá, có thay đổi nên cần ưu tiên hơn cho công việc. Có hạn kiếp tài (mất mát tài sản, bị tranh cướp), nên chuyển một phần tiền sang mua sắm thiết bị, bất động sản... hay những khoản đầu tư dài hạn khác. Về sức khỏe, do các mối quan hệ xã giao dày đặc, thiếu thời gian nghỉ ngơi, làm sức đề kháng suy giảm, dễ bị cảm mạo hoặc trúng gió, cần hết sức lưu ý tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tăng cường tập luyện để giữ gìn sức khỏe.

- Người tuổi Tỵ sinh năm 1989: Do có cạnh tranh về nghề nghiệp, nên cần tăng cường kiến thức, tham gia các khóa học ngắn hạn rất có ích cho bạn trong phát triển sự nghiệp cũng như mở mang đầu óc, đồng thời lại kết giao được nhiều bạn bè mới. Năm nay các bạn có hạn đào hoa, gặp gỡ bạn bè mới chỉ là giao lưu kết bạn, không nên vội vã gửi gắm tình cảm của mình, để tránh những rắc rối phát sinh. Tài vận có thể gặp phải thế thu không bù chi trong năm nay.

- Người tuổi Tỵ sinh năm 2001: Do ảnh hưởng của trường khí trong năm mà trẻ không có hứng thú học tập, cha mẹ tìm cách hướng dẫn hợp lý để bồi dưỡng năng lực tự học, chủ động năm bắt kiến thức cho trẻ. Với trẻ có anh chị em, thì trẻ tuổi Tỵ sẽ hay tranh cãi để giành phần hơn, nhưng cũng chỉ nên coi như chuyện trẻ con, không nên can thiệp quá sâu. Năm nay hạn chế leo trèo, vì dễ có tai nạn về chân tay, trượt ngã.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Tỵ nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Phổ hiền Bồ tát. Mặc trang phục, trang sức… gồm các màu đỏ, tím như mã não đỏ, thạch anh tím, ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ, thạch anh tóc đỏ... sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD