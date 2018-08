Thương hiệu đào Nhật Tân gắn với loại đào bích, có bông to, dày cánh, nở rộ, màu hồng thắm. Loại đào này được các nhà trồng nhiều nhất do dễ tiêu thụ. Gặp thời tiết gió bấc, mưa phùn, đào bích có tới 24 cánh, nở căng tràn, khoe sắc hồng may mắn.