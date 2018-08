Các nhà tâm lý tin rằng, chúng ta có thể chọn được người bạn đời phù hợp hơn nhờ dựa vào thứ tự sinh trong gia đình mình.

Dựa vào cuốn sách The New Birth Order Book: Why You are the Way you are của nhà tâm lý Kevin Lemanm, cũng như những nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Marriage và Family hay Human Nature, trang Business Insider đã tìm ra những cặp đôi tốt nhất và tệ nhất dựa vào thứ tự sinh.

Ảnh: atearofhappiness

Nếu bạn là con cả?

Người bạn đời tốt nhất: Con út

Người bạn đời tệ nhất: Con cả

Khi con cả kết hôn với con út, tỷ lệ thành công khá cao bởi sự hấp dẫn của những điều đối lập nhau. Con đầu lòng vốn chỉn chu sẽ giúp con út có tính tổ chức hơn. Ngược lại, con út mang màu sắc tươi trẻ đến cuộc sống của con cả và nhắc nhở con cả không nên nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Hôn nhân giữa con cả nữ và con út nam là lý tưởng nhất vì cả hai dễ hài hòa các nhu cầu với nhau nhất.

Hai con đầu lòng kết hôn với nhau dễ dẫn đến sự tranh giành quyền lực. Con đầu lòng thường cầu toàn, thích mọi thứ làm theo cách của mình, từ đó dẫn đến việc muốn kiểm soát mọi thứ. Để mọi việc ổn thỏa, Leman khuyên cặp đôi không nên cố thay đổi bạn đời và hãy ngừng chỉ trích.

Hôn nhân giữa con đầu lòng và con thứ thường gây bối rối cho con đầu lòng vì con thứ thường ít chia sẻ tâm sự và không giỏi khi nói về cảm nhận của mình. Cặp đôi này muốn hôn nhân tốt đẹp cần cởi mở với nhau. Con cả nên khuyến khích con thứ tâm sự bằng những câu hỏi: “Em/anh cảm thấy thế nào?”, “Hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì?”, "Em có thể nói rõ hơn không?"...

Nếu bạn là con thứ?

Người bạn đời tốt nhất: Con út

Người bạn đời tệ nhất: Con thứ

Phần lớn con thứ giao tiếp không tốt, và giao tiếp sẽ tệ gấp đôi trong một cuộc hôn nhân giữa hai con thứ. Họ có xu hướng không tranh cãi trong bất cứ vấn đề gì vì họ cảm thấy không cần thiết, và họ sẽ kìm nén cảm xúc của mình.

Con thứ nhìn chung có hôn nhân kéo dài, bởi họ học được cách thỏa hiệp và đối thoại với các anh chị em của mình trong suốt quá trình trưởng thành. Tuy nhiên điều này lại gây bối rối cho người bạn đời của họ, bởi vì con thứ thường che giấu cảm xúc thật của mình.

Để giải quyết căng thẳng, Leman cho rằng cả hai nên giữ mọi thứ đơn giản và làm những việc thể hiện sự tôn trọng nhau cũng như xây dựng lòng tự trọng cho nhau, dành cho nhau thời gian để được giao du với bạn bè bên ngoài...

Con thứ và con út là cặp đôi lý tưởng, bởi con thứ dễ thỏa hiệp trong khi con út thường ít quan tâm đến xã hội. Cả hai cũng giao tiếp tốt bởi vì con thứ không cảm thấy e dè khi chia sẻ mọi vấn đề với con út. Có một nguy cơ với con thứ là họ thường hạ thấp bản thân, Leman khuyên họ cần cảnh giác về điều đó. Ngoài ra, việc nhận ra những biểu hiện ích kỷ của con út là rất quan trọng. Theo Leman, nguyên tắc chung là không nên cười khi bạn đời đau khổ, hãy cười với người ấy, chứ không phải cười nhạo người ấy.

Nếu bạn là con út?

Người bạn đời tốt nhất: Con cả

Người bạn đời tệ nhất: Con út

Cuộc hôn nhân của hai đứa con út sẽ vô cùng hỗn loạn. Con út thường có xu hướng mang rắc rối tài chính vào hôn nhân. Cuộc hôn nhân giữa hai con út cần rất nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề: ai là người trả các hóa đơn, ai là người làm việc nhà, ai là người lo việc đối ngoại... Nếu không có quyết định vững chắc nào được đưa ra, cặp vợ chồng con út sẽ nhanh chóng gặp rắc rối.

Theo Leman, con út có sẵn xu hướng đẩy trách nhiệm sang người khác. Nếu hai người cứ khăng khăng đổ lỗi cho nhau thì họ không thể đi đến kết quả tốt đẹp.

Để điều này không xảy ra, Leman gợi ý cả hai nên thận trọng lắng nghe và đảm bảo không thao túng nhau. Cả hai cũng nên giải thích với nhau về mọi việc và đừng giữ thế thủ. Quan trọng hơn, hãy luôn giữ tinh thần hài hước, lạc quan, thoải mái - những phẩm chất vốn có của con út.

Kim Anh