Ảnh minh họa: Corbis.com.

Tân hoa xã đưa tin, số lượng tinh trùng ở nhiều nam giới đang giảm xuống và các nhà khoa học tin rằng họ đã biết tại sao.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 1/5 những thanh niên khỏe mạnh trong độ tuổi 18 và 25 sản xuất những tinh trùng bất thường. Cách đây gần 20 năm, trong một hội nghị do WHO tổ chức, lần đầu tiên một nhà khoa học Đan Mạch đã cảnh báo toàn thế giới về một thực trạng rằng, đàn ông phương Tây đang trải qua một cuộc khủng hoảng về vô sinh.

Giáo sư Niels Skakkebaek, Đại học Copenhagen đã đưa ra dẫn chứng cho thấy số lượng tinh trùng trong tinh dịch của đàn ông trên thế giới đã giảm khoảng một nửa trong vòng 50 năm qua. Vào những năm 1940, có khoảng 100 triệu tinh trùng trên mỗi ml. Tuy nhiên, hiện tại con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 60 triệu trên mỗi ml.

Những nghiên cứu khác cũng cho thấy khoảng 15-20% thanh niên bây giờ có số lượng tinh trùng chỉ còn dưới 20 triệu con trên một ml, như vậy là bất thường.

Rất nhiều lý do đã được ra để giải thích vì sao ngày càng có nhiều nam giới bị vô sinh và các bệnh lý khác liên quan. Trong đó, nhiều người đã đưa ra một vài quan điểm như: tiếp xúc với chất ô nhiễm hóa học, với những đồ lót bó sát.

Các nhà khoa học khó có thể đưa ra chính xác đâu là nguyên nhân. Tuy nhiên, rất nhiều người đồng thuận rằng, nguyên nhân sâu xa có thể từ ngay chính trong bụng mẹ.

Quá trình sản xuất tinh trùng bắt đầu ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, nền tảng của nó thì được đặt ra chỉ trong vài tháng trước và ngay lập tức sau khi sinh.

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, giai đoạn quan trọng nhất cho sự phát triển tinh hoàn bắt đầu từ trong bào thai và kết thúc trong 6 tháng đầu đời. Bất cứ sự can thiệp nào trong giai đoạn phát triển quan trọng này ở bé trai đều có thể dẫn đến những hậu quả về khả năng sinh sản sau này.

Chẳng hạn, nếu trong thời kỳ mang thai, người mẹ bị phơi nhiễm dioxin nồng độ cao giống như thảm họa công nghiệp vào năm 1976 tại Seveso, Italy thì bé trai đó khi lớn lên sẽ có số lượng tinh trùng thấp hơn mức trung bình. Nhưng nếu nam giới bị phơi nhiễm với dioxin khi đã lớn thì lại không phải chịu hậu quả như thế.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những phụ nữ ăn quá nhiều thịt bò trong thời gian mang thai thì con trai họ về sau cũng sẽ có số lượng tinh trùng ít.

Một trong những chứng cứ mạnh mẽ nhất cho quan điểm con trai dễ vô sinh từ trong bụng mẹ là từ những nghiên cứu về người hút thuốc lá. Nam giới hút thuốc sẽ làm giảm số lượng tinh trùng khoảng 15%, tuy nhiên nếu ngừng hút thì có thể bình thường trở lại. Nhưng nếu người mẹ hút thuốc trong quá trình mang thai, thì hậu quả là con trai họ khi lớn lên có số lượng tinh trùng giảm đến 40%, điều này không thể thay đổi được.

Thực tế là trong hơn 50 năm qua, nhiều sự thay đổi về môi trường và cách sống đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng. "Có thể là có nhiều yếu tố khác nhau cùng kết hợp dẫn đến hậu quả này", Giáo sư Richard Sharpe, một chuyên gia về sinh sản thuộc Hội đồng nghiên cứu y khoa nói.

Phương Trang