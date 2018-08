Cô vợ ít ham muốn cho chồng thoải mái đi ngoại tình

Nhiều người cố tạo hạnh phúc bề ngoài để che giấu những bất ổn bên trong - Ảnh: venusbuzz.

Chuyên gia tâm lý trị liệu Aaron Anderson, giám đốc của văn phòng The Marriage and Family Clinic tại Denver, bang Colorado, Mỹ cho biết có rất nhiều lý do khiến một người ngoại tình và hầu hết không liên quan tới mối quan hệ với người bạn đời của họ. Đa số các cặp vợ chồng khi đến gặp Anderson, người đi ngoại tình đều nói rằng họ vẫn yêu vợ/chồng của họ.

Tại sao hạnh phúc mà họ vẫn ngoại tình? Những người này nói rằng chính vì có một điểm nào đó không hài lòng về bản thân đã khiến họ sa ngã. Ví dụ, họ cảm thấy bị thôi thúc phải thành công trong công việc, cảm thấy mình là một người cha/mẹ không tốt... Thay vì giải quyết vấn đề, họ lại cố che giấu những khó khăn của mình. Thay vì nói ra những bất an, những mong muốn cũng như hối tiếc... họ tiếp tục sống một cuộc đời khiến họ vẫn đang hạnh phúc bề ngoài. Tuy nhiên, rõ ràng, họ vẫn có những mong muốn sâu xa mà chưa được thực hiện. Họ có nhu cầu phải thực hiện những mong muốn ấy nhưng vì không thể nói ra ngoài nên họ cố gắng thực hiện trong bí mật, và một trong những cách đó là ngoại tình.

Rất nhiều cặp vợ chồng nói với Anderson rằng họ không biết việc ngoại tình xuất hiện từ khi nào. Anderson cảnh báo: "Hôn nhân hạnh phúc không phải là hàng rào chống lại ngoại tình. Cứ nghĩ rằng hôn nhân hạnh phúc mà không chia sẻ mọi khó khăn với nhau, bạn đi vào các hoạt động bí mật lúc nào không hay".

Vì thế, thay vì tin rằng vợ chồng mình hạnh phúc, các bạn nên có nhiều cuộc nói chuyện từ đáy lòng với nhau hơn. Lắng nghe nhau hết lòng và không phán xét, cố gắng nắm lấy bất cập của nhau. Những đoạn hội thoại có thể không được đẹp, có thể nói về một số điều bất thường mà bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn cần phải nói, nhưng hãy nói về nó, bởi như thế bạn đang giải quyết vấn đề thay vì giữ bí mật.

Chỉ vì ngoại tình xuất phát từ sự bất an hay cảm xúc thiếu thốn cá nhân, bạn càng nên bảo vệ cuộc hôn nhân mình. Nếu người bạn đời cảm thấy dường như họ phải giấu bạn điều gì đó, hãy cho họ biết bạn luôn sẵn sàng lắng nghe họ.

Hãy tự nhìn nhận bản thân và tìm ra những chủ đề khiến bạn khó chịu nhất: chuyện phòng the, người yêu cũ, bố mẹ hai bên, nuôi dạy con cái... thường là những điều mà nhiều cặp vợ chồng cảm thấy khó khăn khi thảo luận. Nếu bạn không thoải mái khi nói về những điều này thì người bạn đời cũng nhiều khả năng không thể thoải mái khi nói chuyện với bạn về những điều đó.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho bí mật nảy sinh và khiến hôn nhân của bạn dễ bị ngoại tình tấn công. Không chia sẻ được với bạn, người bạn đời có thể tìm cách chia sẻ với một ai đó. Hai vợ chồng bạn càng cởi mở với nhau về những thiếu sót và bất cập của nhau, nguy cơ ngoại tình càng giảm.

Anderson khuyên: "Thay vì tạo ra một vẻ bề ngoài hạnh phúc, bạn cần giải quyết và khắc phục những khó khăn trong hôn nhân, điều đó mới khiến bạn thực sự hạnh phúc".

Kim Anh (Theo FamilyShare)