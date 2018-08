Theo báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân TPHCM về giải quyết án ly hôn năm 2012, toàn ngành thụ lý gần 19.000 vụ, tăng thêm 969 vụ so với cùng kỳ.

Tỷ lệ gia đình trẻ tan vỡ ngày càng tăng - Ảnh: Phunuonline

Xã hội phát triển, mối quan hệ mở rộng cho phép tự do và dễ dàng lựa chọn người bạn đời, hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu tự nguyện. Tuy nhiên, khi chính thức bước vào đời sống vợ chồng, sự khác biệt cũng như va chạm, mâu thuẫn nảy sinh thường khiến người trong cuộc thất vọng, khó chấp nhận, khó vượt qua.

Tỷ lệ xin chấm dứt hôn nhân ngày càng tăng, chủ yếu rơi vào nhóm các cặp vợ chồng trẻ có độ tuổi 22 - 35 (chiếm hơn 70%). Khởi nguồn từ việc không tìm hiểu kỹ, tình cảm chưa thực sự chín chắn trước kết hôn dẫn đến sống với nhau thiếu trách nhiệm, thiếu chia sẻ, thiếu quan tâm và thiếu cả lòng bao dung, cảm thông. Mối quan hệ gia đình vì thế trở nên lỏng lẻo hơn.

Một ví dụ điển hình là ngày 25/9, TAND Quận Gò Vấp mở phiên xét xử ly hôn giữa chị Nhung và anh Hai chỉ sau hai năm chung sống. Kết hôn năm 2007, có nhà riêng và dành dụm được ít vốn, anh chị mở một xưởng may nhỏ. Năm 2008, chị Nhung sinh con đầu lòng, công việc giao hết cho chồng, lui về “hậu trường” chăm sóc chồng con. Nắm giữ tiền bạc, anh Hai quên bổn phận gầy dựng kinh tế, thay vào đó là tụ tập bạn bè ăn nhậu, theo bạn xấu hút chích. Càng khuyên can, chị Nhung càng bị chồng chửi bới, đánh đập. Trong vòng chín tháng, từ xưởng may đến căn nhà lần lượt bị anh Hai sang tên đổi chủ để thỏa cơn nghiện thuốc, đẩy vợ con sống cảnh nhà thuê. Chán ngán người chồng vô trách nhiệm, nên thôi nôi con được mấy ngày là chị ẵm con bỏ trốn về Bảo Lộc. Đầu năm 2012, chị trở lại thành phố xin ly hôn.

“Bên cạnh việc thiếu trách nhiệm, ngoại tình là nguyên nhân lớn đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm. Tính riêng những vụ tôi thụ lý trong năm qua, ly hôn do ngoại tình chiếm hết 80% tổng số. Những vụ ly hôn vì lý do này rất khó hòa giải bởi người trong cuộc khó chấp nhận việc mình bị phản bội. Chẳng những đàn ông mà tỷ lệ phụ nữ ngoại tình cũng ngày một tăng”, ông Nguyễn Minh Trí, thẩm phán TAND Quận 12 cho biết.

Chồng sẵn sàng làm “hậu phương” quán xuyến việc nhà, chăm sóc con nhỏ để vợ an tâm công tác nhưng từ khi lên chức giám đốc một công ty, chị Ngọc bỗng có cái nhìn khác về chồng. Cơ hội gặp gỡ đối tác cùng “đẳng cấp”, vai vế càng nhiều khiến chị coi thường chân kế toán một khách sạn lẫn “trình độ” học vấn hệ trung cấp của chồng. Trong số các đối tác, chị Ngọc ngưỡng mộ một người mà chị cho rằng hơn mình cả một cái đầu và là giấc mơ của bao cô gái. Từ ngưỡng mộ đến thầm yêu trộm nhớ, một lần tiệc tùng, chị đã phản bội chồng. Lòng tự trọng tổn thương, chồng chị Ngọc cương quyết chấm dứt hôn nhân để vợ tìm người thích hợp.

Sáng 6/12, TAND TP HCM cũng xử phúc thẩm một vụ ly hôn vì lý do ngoại tình, tuyên bác kháng cáo xin hàn gắn của anh Phương (ngụ Quận 7). Anh và chị Dư kết hôn năm 2003, đã có với nhau hai mặt con. Đầu năm 2006, chị phát hiện chồng ngoại tình nên dọn về nhà mẹ sống. Dùng dằng kéo dài đến sáu năm chị mới viết đơn ly hôn. Cấp sơ thẩm TAND Quận 7 tuyên ly hôn do nhận thấy tình cảm không còn, thời gian ly thân kéo dài chứng minh cuộc hôn nhân không có dấu hiệu hàn gắn.

Kinh tế khó khăn cũng là một nguyên nhân tác động lớn đến đời sống vợ chồng, bởi nó làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống chung. Muốn đảm bảo cuộc sống, mỗi người đều phải lao ra xã hội bươn chải khiến trách nhiệm, chức năng của người chồng, người vợ trong gia đình không được xem trọng. Ngay cả việc “lệch pha” về thu nhập hoặc người thất nghiệp, kẻ có việc cũng dễ khiến vợ chồng nảy sinh xung đột, bất hòa trong giải quyết nghĩa vụ, đóng góp chi tiêu.

Nằm trong diện cắt giảm nhân sự khiến anh Nguyễn Hữu Thiên (ngụ Quận 6) rơi vào cảnh… ăn bám vợ. Không xin được việc, anh vừa theo người bạn làm nghề môi giới bất động sản vừa vay 100 triệu đồng mở cửa hàng kinh doanh. Để rồi, liên tục nửa năm không ký được hợp đồng mua bán nhà đất nào mà việc kinh doanh cũng thất bại, anh trở thành con nợ mất khả năng chi trả. Cho rằng chồng vô tích sự, vợ anh đâm ra cáu bẳn, luôn tìm cớ gây sự. Đời sống chung ngột ngạt, anh Thiên nhiều lần nóng giận buông lời xúc phạm vợ dẫn đến cả hai đồng lòng ký đơn ly hôn.

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, quyết định kết hôn, gắn kết cuộc đời mình với một người đòi hỏi sự chín chắn, tìm hiểu kỹ càng và trong cuộc sống chung phải biết tôn trọng những giá trị gia đình ở tính xây dựng, sự gắn bó và có trách nhiệm với nhau. Nhường nhịn, thông cảm và đồng lòng nắm tay vượt qua khó khăn với tất cả sự cố gắng của hai bên sẽ mang đến cuộc hôn nhân vững bền, hạnh phúc.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

